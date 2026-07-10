Estados Unidos calificó a la Argentina como un "socio indispensable" en el hemisferio y manifestó su interés en ampliar la colaboración bilateral en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión. Así lo expresó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado con motivo del 210º aniversario de la Independencia argentina. El saludo llegó esta semana en el marco del 9 de Julio.

"Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio", sostuvo Rubio en el texto difundido este jueves. Y añadió: "Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión".

El comunicado también resalta el rol de Argentina en el combate al narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios, y destaca que el "liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso".

El reconocimiento de Estados Unidos al rol de Argentina en minerales críticos no es un dato menor. El país norteamericano busca diversificar sus fuentes de abastecimiento de litio, cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética y la fabricación de baterías, chips y tecnología de defensa. Argentina, con sus vastos recursos en el Triángulo del Litio y los proyectos cupríferos de San Juan, se posiciona como un proveedor clave para la demanda estadounidense.

"De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá ofreciendo resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto", concluyó el funcionario.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente interés de Estados Unidos por los recursos mineros de América Latina. El litio y el cobre son considerados minerales críticos para la seguridad nacional de EE.UU., y Argentina, junto a Chile y Bolivia, concentra las mayores reservas del mundo.