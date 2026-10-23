EE.UU. invertirá US$15 millones en un centro de ciberseguridad argentino

Estados Unidos aportará US$15 millones no reembolsables para poner en funcionamiento un centro nacional de operaciones de ciberseguridad en Argentina, una inversión destinada a fortalecer la capacidad del Estado para detectar, monitorear y responder ante ataques informáticos.

El anuncio se conoció este jueves 22 de octubre luego de una reunión entre el canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau. La iniciativa forma parte de una agenda de cooperación bilateral que busca reforzar la seguridad de la infraestructura tecnológica utilizada por organismos estatales.

El futuro centro funcionará dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y tendrá alcance sobre distintas redes gubernamentales. Entre sus principales objetivos estará centralizar información, detectar comportamientos anómalos y mejorar la capacidad de respuesta frente a incidentes digitales.

US$5 millones para la estructura tecnológica

De los US$15 millones anunciados, alrededor de US$5 millones estarán destinados al diseño de la arquitectura tecnológica que utilizará el nuevo centro.

El programa también contempla recursos para evaluar redes y centros de datos, revisar aspectos normativos y capacitar a especialistas argentinos en materia de seguridad informática.

La planificación prevé una primera etapa de diagnóstico durante seis meses y posteriormente un período de implementación tecnológica. El objetivo es que, al finalizar aproximadamente tres años, la estructura pueda alcanzar autonomía operativa.

Uno de los puntos incluidos será una evaluación de seguridad de la red troncal de internet de ARSAT, aunque la empresa estatal no tendrá a su cargo la administración del nuevo centro.

Reemplazo progresivo de tecnología china

La inversión estadounidense también está vinculada con una revisión de la tecnología utilizada actualmente en diferentes redes estatales argentinas.

El programa contempla identificar equipamiento considerado de riesgo y avanzar progresivamente en el reemplazo, aislamiento o adecuación de determinados dispositivos de origen chino, especialmente aquellos vinculados con infraestructura sensible.

Sin embargo, los US$15 millones no financiarán la totalidad de esa renovación. Argentina deberá afrontar principalmente la compra de hardware, licencias de software y los gastos derivados del funcionamiento de los nuevos sistemas.

La cooperación entre ambos países en esta materia ya había comenzado a profundizarse durante los últimos meses. Argentina y Estados Unidos avanzaron recientemente en conversaciones sobre ciberseguridad, criptografía, infraestructura crítica y capacitación técnica.

Un sistema con alcance nacional

Aunque todavía no se informó cómo será la articulación específica con las provincias, la creación de un centro nacional podría fortalecer la coordinación ante ataques que afecten organismos públicos e infraestructura crítica en distintos puntos del país.

Esto también adquiere relevancia para provincias como San Juan, donde la digitalización de servicios públicos y el crecimiento de sectores estratégicos requieren mayores herramientas de protección de sistemas, redes y bases de datos.

Por el momento, no fue anunciado un desembolso particular para San Juan ni la instalación de infraestructura del proyecto en territorio provincial. Sin embargo, el carácter nacional del sistema abre la posibilidad de una mayor articulación entre organismos provinciales y nacionales para enfrentar amenazas informáticas.

El aporte de US$15 millones representa así una nueva inversión estadounidense en Argentina enfocada específicamente en seguridad digital. Además de crear el centro de operaciones, el programa apunta a dejar capacidad técnica instalada, formar especialistas y modernizar parte de la infraestructura utilizada por el Estado frente al crecimiento de las amenazas digitales.