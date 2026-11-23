Las agencias de inteligencia de Estados Unidos rastrearon durante más de un año los contactos de Alice Huang con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China. La información fue publicada por The New York Times y forma parte de la investigación sobre el escándalo que involucra a la empresaria y al exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Según fuentes con conocimiento de los informes de inteligencia citadas por el medio estadounidense, los contactos se extendieron desde la primavera de 2025 hasta el otoño de 2026. Ese período coincidió parcialmente con la relación sentimental que Alice Huang habría mantenido con el empresario.

La conexión con una red de empresas

Alice Huang dirigía Megaspeed, una compañía vinculada a la adquisición de grandes cantidades de chips avanzados de Nvidia. Parte de esos componentes habría llegado a centros de datos del sudeste asiático que prestaban servicios a empresas tecnológicas chinas, mientras que otros envíos son investigados por posibles maniobras para eludir los controles de exportación estadounidenses.

Los servicios de inteligencia también reunieron información sobre Kang Wei, socio comercial de Alice Huang, quien habría mantenido vínculos con el mismo organismo chino. Según las fuentes citadas por The New York Times, Estados Unidos investiga el papel de ambos en una red de compañías vinculadas al movimiento de tecnología restringida.

El impacto en Nvidia y la situación de Jensen Huang

El escándalo también tuvo consecuencias para Jensen Huang, quien renunció como director ejecutivo de Nvidia a principios de noviembre. La relación con Alice Huang se convirtió en un asunto de interés para las autoridades estadounidenses por sus presuntos contactos con la inteligencia china y por las operaciones comerciales de Megaspeed.

El presidente Donald Trump se manifestó públicamente a favor de que Nvidia considere su regreso, aunque la junta directiva de la compañía rechazó esa posibilidad. Mientras tanto, las agencias estadounidenses continúan investigando el alcance de los contactos y el posible desvío de chips hacia China.

Las acusaciones sobre espionaje y las actividades de la red empresarial forman parte de una investigación en curso. China ha rechazado las acusaciones de espionaje, según los antecedentes publicados por el medio estadounidense.