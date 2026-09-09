Estados Unidos anunció este martes que destruyó cinco petroleros iraníes en el marco de la creciente tensión con Teherán. Washington sostuvo que la ofensiva fue una respuesta a dos intentos de Irán de atacar con misiles balísticos a un buque de guerra norteamericano.

El Comando Central de Estados Unidos, Centcom, aseguró que antes de los ataques se ordenó a las tripulaciones abandonar las embarcaciones. Según la versión estadounidense, los cinco buques quedaron fuera de servicio y formaban parte de una red utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados en la región.

Cuatro de los petroleros, identificados como Kaviz, Charminar, Horizon y Riesco, fueron destruidos en el Golfo de Omán. El quinto, llamado Derya, fue alcanzado cerca de la isla de Jark, un punto estratégico para las exportaciones de crudo iraní.

Washington anticipó nuevos ataques

El Centcom difundió videos en los que se observan explosiones y posteriormente incendios en las embarcaciones atacadas.

Desde Washington señalaron que los barcos integraban una denominada “red fantasma”, valuada en miles de millones de dólares, que tendría como objetivo financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica y a distintos grupos aliados de Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que la ofensiva continuará si Irán vuelve a intentar atacar unidades de la Armada norteamericana.

“Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros”, afirmó Rubio durante una visita a Colombia.

La respuesta de Irán

La reacción de Teherán llegó horas después. Irán amenazó con atacar petroleros en Kuwait y Baréin y pidió a las tripulaciones que abandonaran inmediatamente las embarcaciones, según informó la agencia estatal IRNA.

Poco después, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de misiles contra una base estadounidense ubicada en Jordania, en lo que presentó como una represalia directa por la destrucción de los cinco petroleros.

Según la versión difundida por IRNA, los ataques tuvieron como objetivo instalaciones vinculadas con el mantenimiento y la operación de aviones de combate estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria aseguró que fueron atacadas zonas de mantenimiento y reparación, áreas de preparación y lugares donde se desplegaban aeronaves F-35, F-16 y F-15.

Teherán afirmó haber provocado “graves daños”, aunque esa información no contaba, al momento de la publicación, con una confirmación independiente ni con un balance estadounidense.

Una escalada que preocupa a la región

La sucesión de ataques profundizó el enfrentamiento directo entre Washington y Teherán.

Mientras Estados Unidos apunta contra infraestructura petrolera que considera vinculada al financiamiento de Irán, el gobierno iraní amenaza con extender sus represalias contra buques e instalaciones militares estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente.

La situación mantiene la tensión en el estrecho de Ormuz y en las zonas estratégicas para el transporte y la exportación de petróleo, mientras crece la preocupación por una posible ampliación del conflicto regional.