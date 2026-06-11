El auge de las gafas inteligentes volvió a poner en el centro del debate las preocupaciones por la privacidad. En Estados Unidos, legisladores del estado de Pensilvania avanzan con un proyecto de ley que busca regular su uso y evitar grabaciones sin consentimiento.

La iniciativa, presentada en la Cámara de Representantes bajo el número 2603 por el demócrata Joe Ciresi, propone que todos los dispositivos cuenten obligatoriamente con un indicador luminoso que se active cuando la cámara esté en funcionamiento. El objetivo es garantizar que las personas cercanas sepan cuándo están siendo grabadas o fotografiadas.

El planteo surge en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de gafas inteligentes, impulsado principalmente por modelos como las Meta Ray-Ban y otros desarrollos de grandes compañías tecnológicas. Este nuevo boom reavivó viejas inquietudes que ya habían aparecido en 2012 con el lanzamiento de las Google Glass.

Si bien muchos dispositivos actuales ya incluyen luces LED que indican el uso de la cámara, el proyecto apunta especialmente a dos problemáticas. Por un lado, a los modelos que no incorporan este sistema de aviso. Por otro, a aquellos que son modificados de forma intencional para desactivar el indicador.

En ese sentido, en los últimos meses surgieron servicios que, a cambio de unos 100 dólares, permiten alterar los dispositivos para grabar sin activar la luz de advertencia. Esta práctica encendió las alarmas de los legisladores, que buscan cerrar ese vacío legal.

Las preocupaciones no son nuevas. Cuando Google presentó sus gafas inteligentes hace más de una década, el temor a ser grabado sin consentimiento generó rechazo social y cuestionamientos éticos. Aunque esos dispositivos contaban con indicadores visuales, el debate sobre su uso fue uno de los factores que limitó su adopción masiva.

Desde el ámbito tecnológico, incluso se reconoce que aquellas gafas fueron una innovación adelantada a su tiempo. Sin embargo, el escenario actual es diferente: con dispositivos más accesibles, discretos y populares, la discusión sobre privacidad vuelve con más fuerza y plantea nuevos desafíos regulatorios.

El proyecto en Pensilvania refleja esta tensión entre innovación y derechos individuales, en un mercado que no deja de crecer y que obliga a repensar los límites del uso de la tecnología en la vida cotidiana.