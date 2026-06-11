A días del inicio del Mundial 2026, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia contundente para los creadores de contenido extranjeros: quienes ingresen al país con visa de turista y generen ingresos a través de redes sociales podrían ser deportados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó que las visas de turismo prohíben expresamente cualquier actividad lucrativa dentro del territorio estadounidense. En ese marco, producir contenido digital con fines comerciales, como publicaciones en TikTok o Instagram que generen ingresos, es considerado trabajo formal.

Desde el organismo explicaron que quienes incumplan esta normativa se exponen a la cancelación inmediata de su documentación migratoria y a la expulsión del país, en medio de controles que se prevén especialmente estrictos durante la Copa del Mundo.

El antecedente más cercano que encendió las alarmas ocurrió el año pasado, cuando el reconocido tiktoker Khaby Lame fue detenido en Las Vegas por irregularidades con su visado y posteriormente se autodeportó.

Las autoridades remarcaron que, en caso de viajar con fines laborales o periodísticos, los creadores de contenido deben tramitar una visa específica que los habilite a desarrollar esas actividades de manera legal.

Si bien algunos especialistas sostienen que podría existir margen para discutir situaciones en las que los ingresos se generen fuera de Estados Unidos, el riesgo en los controles migratorios es alto y la interpretación oficial es estricta.

La medida generó preocupación en distintos sectores, incluyendo la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, que cuestionó las dificultades para ingresar al país. En ese contexto, incluso se registraron casos de denegación de entrada, como el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan.

Con este escenario, la organización del Mundial 2026 no solo estará marcada por el fútbol, sino también por un fuerte control migratorio que pone bajo la lupa a los nuevos protagonistas digitales del evento.