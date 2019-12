EEUU libera a un científico iraní a cambio de un estudiante chino-estadounidense preso en Irán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Estados Unidos e Irán concretaron hoy un intercambio de prisioneros por el cual Teherán liberó a un estudiante universitario y Washington a un científico iraní, en un hecho que podría prefigurar cierta distensión entre ambos países luego de meses de fuertes tensiones.



El primero en dar la noticia fue el canciller iraní, Mohamed Yavad Zarif, quien explicó por Twitter que el intercambio involucró al estudiante graduado Xiyue Wang y al científico Massoud Soleimani.



Zarif dijo que el canje se logró con la mediación de Suiza, que ha sido intermediario entre ambos países desde que cortaron sus relaciones diplomáticas, a fines de la década de 1970.



"Contento de que el profesor Massoud Soleimani y el señor Xiyue Wang se reúnan pronto con sus familias", dijo Zarif.



"Muchas gracias a todos los implicados, en particular al gobierno suizo", agregó.



Tras el anuncio de Zarif, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en un comunicado que Wang, que también es ciudadanos chino, había sido liberado y que "regresará a Estados Unidos".



“Mr. Wang había estado preso bajo el pretexto de espionaje desde agosto de 2016. Agradecemos a nuestros socios suizos por su asistencia para negociar con Irán la liberación del señor Wang", agregó el comunicado, difundido por la Casa Blanca.



La embajada suiza en Teherán se encarga de velar por los intereses de Estados Unidos en Irán desde que la embajada estadounidense fue clausurada en 1979 tras una toma de cientos de rehenes por parte de estudiantes islámicos, una crisis que duró 444 días.



Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán, acompañó al científico iraní a Suiza para hacer el intercambio, informó CNN, que citó a funcionarios que pidieron no ser identificados.



El canje se concretó en la ciudad de Zurich, y Hook y Wang estaban ya camino a Landstuh, Alemania, donde el estadounidense será sometido a revisiones médicas, agregó CNN.



Se espera que Hook retorne a Estados Unidos solo, ya que los controles médicos a Wang durarán varios días, dijeron los funcionarios.



Wang fue condenado a 10 años de prisión en Irán acusado de haber "infiltrado" el país y de haber enviado material confidencial al exterior.



Su familia, de Princenton, Nueva Jersey, ha negado las acusaciones.



Soleimani, quien trabaja en investigaciones sobre células madre, fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos acusado de haber violado sanciones económicas al tratar de traer material biológico desde Irán.



El científico y sus abogados han defendido su inocencia y dicho que aprovechó de los planes de un ex estudiante para viajar a Estados Unidos en septiembre de 2016 como una oportunidad para conseguir una proteína recombinante para sus estudios a un precio mucho menor que el que debía pagar en Irán.



Hua Qu, esposa de Xiyue Wang, emitió un comunicado en el que dijo que "nuestra familia está completa otra vez".



“Nuestro hijo Shaofan y yo hemos esperado tres años este día, y es difícil expresar lo entusiasmados que estamos por reunirnos con Xiyue. Estamos agradecidos con todos los que ayudaron a que esto sucediera", agregó.



Las históricas tensiones entre Estados Unidos e Irán se dispararon desde que Trump retiró unilateralmente a su país del acuerdo internacional para limitar el programa nuclear de Irán,en mayo de 2018.



Este año, Trump volvió a imponer duras sanciones económicas a Irán que habían sido levantadas en virtud del pacto de 2015.



Desde entonces ha habido una serie de incidentes y ataques en Medio Oriente que Estados Unidos ha atribuido a Irán.