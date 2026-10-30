La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de Argentina generó nuevas repercusiones internacionales. Un grupo de 25 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, para determinar si funcionarios del gobierno de Donald Trump participaron en la organización del viaje del senador brasileño hacia Miami, pese a que tenía una restricción judicial para abandonar su país.

Según informaron, el reclamo fue presentado mediante una carta fechada el jueves 29 de octubre, impulsada por las congresistas Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus. En el documento, los legisladores formularon 15 preguntas y solicitaron una respuesta por escrito antes del próximo 13 de noviembre.

Uno de los principales interrogantes apunta directamente a Argentina y Ecuador, los dos países por los que pasó Bolsonaro antes de llegar a Estados Unidos. Los representantes estadounidenses quieren determinar si personal diplomático o funcionarios de Washington destinados en esos territorios colaboraron con la planificación del recorrido.

Además, solicitaron que el Departamento de Estado realice una reunión informativa con personal del Congreso para brindar detalles sobre los procedimientos migratorios y las posibles comunicaciones mantenidas con el entorno del dirigente brasileño.

Qué investigan los legisladores estadounidenses

Entre las preguntas dirigidas a Rubio se encuentra cuándo tomó conocimiento el Gobierno estadounidense de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y si verificó que tuviera autorización para abandonar Brasil antes de facilitar su ingreso a territorio norteamericano.

También buscan establecer quién autorizó las visas otorgadas al senador y su familia, qué funcionarios participaron en los trámites y si existieron comunicaciones previas con asesores, abogados o allegados al dirigente.

El pedido alcanza al Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Departamento de Justicia.

Los legisladores también solicitaron información sobre una eventual asistencia logística para organizar vuelos, traslados y documentación migratoria.

Por el momento, el Departamento de Estado no brindó una respuesta pública a los cuestionamientos. El reclamo parlamentario tampoco implica que se haya comprobado una intervención irregular de funcionarios estadounidenses.

Cómo fue el recorrido de Flávio Bolsonaro por Argentina

El senador brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonó su país el martes 27 de octubre por la noche, pese a que el Supremo Tribunal Federal le había restringido los viajes internacionales y ordenado entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Bolsonaro cruzó junto a su esposa y sus dos hijas el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.

Durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, la familia abordó un avión privado Gulfstream G400, operado por la empresa Baires Fly S.A., que partió desde territorio argentino hacia Guayaquil, Ecuador.

Posteriormente, continuaron viaje hacia Miami, donde aterrizaron en el aeropuerto de Opa-Locka.

Según medios estadounidenses, Bolsonaro ingresó a Estados Unidos mediante un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias, conocido como parole, que tendría vigencia hasta octubre de 2027.

Brasil también exige explicaciones a Argentina

El episodio provocó un nuevo conflicto diplomático entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Este viernes, la Cancillería brasileña convocó a la máxima representante diplomática argentina en Brasil, Emilia Cortés, para solicitar información sobre el paso de Bolsonaro por territorio nacional.

La funcionaria mantuvo un encuentro con João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería de Brasil, donde se abordó la posible intervención de funcionarios argentinos en el traslado.

En paralelo, la Justicia argentina abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios o si integrantes del Gobierno nacional facilitaron indebidamente el desplazamiento del senador.

Con el nuevo pedido de explicaciones presentado en Washington, el caso adquirió una dimensión internacional y quedó bajo la atención de las autoridades de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

La respuesta de Marco Rubio, solicitada para antes del 13 de noviembre, podría aportar nuevos elementos sobre la participación del Gobierno estadounidense en el traslado de Bolsonaro.