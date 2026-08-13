El Gobierno de Estados Unidos prepara una compra millonaria de guantes capaces de emitir descargas eléctricas para equipar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una iniciativa que ya generó fuertes críticas de organizaciones que denuncian un aumento de la violencia durante los operativos migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 podría alcanzar los US$20 millones y que la compra podría concretarse a fines de marzo de 2027. Los dispositivos cuentan con electrodos conductores ubicados en la palma.

Al activarse y entrar en contacto directo con la piel, los guantes emiten pulsos eléctricos destinados a provocar dolor. El mecanismo no funciona si existe ropa entre el dispositivo y la persona.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional definieron a los guantes como un “dispositivo de desescalada” y señalaron que buscan garantizar que los agentes cuenten con herramientas para realizar arrestos y deportaciones de manera segura.

La explicación no logró evitar las críticas. La Organización de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó al Gobierno de Donald Trump de tener ahora la posibilidad de “torturar a la gente discretamente” y reclamó el fin de las operaciones del ICE en las calles y comunidades.

La polémica se produce después de varios episodios cuestionados relacionados con las operaciones migratorias. En los últimos meses se registraron dos tiroteos mortales contra migrantes durante controles de tránsito: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y el colombiano Johan Durán, en Maine.

A estos casos se suman las muertes ocurridas durante operativos migratorios en Minneapolis a comienzos de 2026, que provocaron una ola de protestas y reclamos para aumentar los controles sobre los agentes federales.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal, mientras que Alex Pretti, enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.

En ese contexto, la posibilidad de incorporar los guantes eléctricos al equipamiento del ICE volvió a encender el debate sobre los métodos utilizados por las autoridades migratorias y el uso de la fuerza durante las detenciones.