La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) anunció la prohibición para comercializar y utilizar nuevos robots procedentes de China al considerar que representan "riesgos inaceptables para la seguridad nacional". La decisión se enmarca en la política de la administración de Donald Trump para limitar el ingreso de tecnología china al mercado estadounidense.

Según explicó el organismo, la restricción alcanza tanto a robots humanoides como a autómatas cuadrúpedos que aún no habían sido autorizados para su venta en Estados Unidos. Además, la FCC advirtió que conserva la facultad de revisar e incluso revocar permisos otorgados previamente a productos ya comercializados.

La agencia argumentó que estos dispositivos recopilan grandes volúmenes de información que podrían ser utilizados con fines de espionaje o vigilancia. "Los dispositivos robóticos avanzados recopilan datos que podrían ser utilizados por actores malintencionados para vigilar a los estadounidenses, mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia extranjeros o controlar los robots de forma remota", sostuvo la FCC.

Desde la Casa Blanca defendieron la decisión al señalar que el país debe garantizar cadenas de suministro independientes y seguras para tecnologías estratégicas. "La seguridad económica es seguridad nacional", afirmó un funcionario de la administración de Trump en declaraciones a Reuters.

La medida llega en un contexto de creciente competencia tecnológica entre ambas potencias. En los últimos años, Estados Unidos también restringió la participación de empresas chinas como Huawei y adoptó medidas sobre aplicaciones como TikTok, argumentando preocupaciones vinculadas a la seguridad nacional.

China, por su parte, rechazó el anuncio. La embajada en Washington pidió a Estados Unidos que deje de "difamar a las empresas chinas" y de amenazarlas con sanciones, al tiempo que advirtió que el gobierno de Pekín responderá con las medidas necesarias si considera afectados sus intereses.

En la misma línea, Xiang Ligang, integrante de la Alianza para el Consumo de Información de Zhongguancun, sostuvo que la decisión refleja el intento de Washington por conservar su liderazgo tecnológico frente al rápido crecimiento de la industria china. Según un informe de LexisNexis, seis de las diez principales compañías de robots humanoides del mundo son chinas y, durante 2024, concentraron el 90% de los envíos globales del sector.