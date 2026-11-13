Estados Unidos suspendió todos los vuelos de salida en los aeropuertos del país durante este viernes 13 de noviembre, luego de que se registraran graves problemas de comunicación en el sistema de control del tráfico aéreo. La medida fue dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) por razones de seguridad y generó demoras y cancelaciones en distintas terminales aeroportuarias.

La restricción estableció que todos los aviones que permanecían en tierra debían suspender sus despegues hasta nuevo aviso. En cambio, las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar sus trayectos y aterrizar en sus destinos. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos quedaron sujetos a una evaluación individual.

La decisión se conoció después de que la FAA detectara inconvenientes en las comunicaciones de los centros de control que coordinan el tránsito aéreo. Antes de extender la medida a todo el territorio nacional, las autoridades habían interrumpido las operaciones de salida en Chicago.

Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que el problema afectaba las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo en ruta. También informó que los técnicos de la FAA trabajaban para determinar el origen de la falla.

La situación tuvo repercusiones en diferentes aeropuertos. Entre ellos, los de Reno, donde se mantuvieron detenidos los vuelos de salida mientras se aguardaban nuevas instrucciones de las autoridades.

Los pasajeros fueron advertidos de posibles modificaciones en sus itinerarios y recibieron la recomendación de consultar directamente con las aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, la interrupción provocó más de 1.100 cancelaciones y cerca de 10.000 demoras en vuelos. Las cifras correspondían a un relevamiento realizado durante la tarde estadounidense y podían seguir modificándose.

La segunda suspensión nacional desde el 11-S

La medida representa la segunda suspensión nacional de todos los despegues desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque en enero de 2023 también se había producido una interrupción generalizada por una falla informática.

En aquella oportunidad, la FAA paralizó las salidas durante menos de dos horas debido a un problema en el sistema de notificaciones a los pilotos, conocido como Notam, que permite informar sobre riesgos y modificaciones operativas en los aeropuertos y las rutas aéreas.

En esta ocasión, el inconveniente estuvo relacionado con las comunicaciones utilizadas por los centros de control de tránsito aéreo. Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación técnica para determinar las causas y restablecer las operaciones con normalidad.