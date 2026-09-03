El Servicio Penitenciario completó una capacitación inédita para fortalecer la respuesta ante situaciones de crisis en contextos de encierro



Un total de 80 efectivos de distintas áreas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) finalizaron con éxito el primer "Seminario en abordaje de crisis y toma de rehenes en contexto de encierro", una capacitación especializada que se implementa por primera vez en el ámbito de la institución con el objetivo de incorporar herramientas de intervención profesional, coordinada y segura ante escenarios de alta complejidad.

El desarrollo de la propuesta formativa combinó instancias teóricas y actividades prácticas enfocadas en la gestión de crisis, negociación, escucha activa, toma de decisiones, identificación de riesgos y protocolos de intervención.

De la capacitación participaron de forma integrada personal perteneciente al Grupo Especial, Canes, Requisa, profesionales de Psicología y otras áreas clave vinculadas directamente con la seguridad penitenciaria, incorporando una mirada interdisciplinaria que abarcó aspectos operacionales, psicológicos y legales para evaluar situaciones y reducir riesgos.

Uno de los ejes centrales del seminario fue la participación de instructores y especialistas invitados del Servicio Penitenciario de Córdoba, cuyo intercambio de experiencias y conocimientos permitió ampliar las herramientas disponibles y unificar criterios de actuación.

El ciclo de formación concluyó formalmente con la entrega de certificaciones a los participantes, en un acto que consolida los avances en la profesionalización de las fuerzas de seguridad impulsados desde el Gobierno de San Juan.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien encabezó la ceremonia de cierre, remarcó la especificidad de estas intervenciones: “No es lo mismo el manejo de crisis fuera, como en el contexto de encierro, por eso es importante tener la capacitación permanente”, y agregó que “con la profesionalización se reduce al mínimo los errores y gracias a esto los efectivos se cuidan día a día y se fortalece la confianza”.

Por su parte, el instructor del curso, el ayudante principal Jorge Mamonde, agradeció la articulación institucional al señalar: “Agradezco la oportunidad al Servicio Penitenciario de Córdoba y San Juan por compartir herramientas entre sí”, a la vez que destacó el esfuerzo colectivo: “El trabajo especial de grupos especiales, ya que situaciones de crisis no se resuelven por sí solos”.

En la misma línea, la licenciada Luján Echevarría valoró el compromiso del personal: “Cada día ponen su cuerpo y alma en este trabajo, los grupos especiales son una gran hermandad y acá vemos efectivos capacitados”.

Del acto oficial de cierre y entrega de diplomas participaron también el director del SPP, Carlos Suárez; la subdirectora, Norma Iragorre; el jefe de Cuerpo Penitenciario, Martín Tapparo; además de jefes de diversas áreas y los propios efectivos penitenciarios que completaron con éxito el riguroso trayecto formativo.