Un hombre de 41 años, identificado por su apellido como Zalazar, fue detenido en la vía pública en Pocito durante un procedimiento realizado por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo. El sujeto era buscado por la Justicia y sobre él pesaba un pedido de captura con intervención del Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación.

La aprehensión se concretó en el marco de actuaciones judiciales destinadas a dar con el paradero del hombre. Tras identificarlo, el personal policial procedió a detenerlo en cumplimiento de la medida vigente.

Intervino el Juzgado de Ejecución Penal

Según la información oficial, el procedimiento se originó a partir de un pedido de captura emitido con intervención del Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación.

La investigación y las tareas para localizar al hombre estuvieron a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, cuyos efectivos concretaron la aprehensión en un espacio público del departamento.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre la causa que motivó la orden judicial ni sobre las circunstancias específicas que llevaron a la emisión del pedido de captura.