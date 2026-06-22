El partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo G se está disputando en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Ambos equipos llegaron a este encuentro tras conseguir empates en sus respectivos debuts (Nueva Zelanda 2-2 ante Irán y Egipto 1-1 frente a Bélgica).





Desarrollo del Primer Tiempo

Al minuto 14 del primer tiempo, en un juego de baja intensidad, el defensor de los All Whites, Finn Surman, abrió el marcador tras conectar una jugada de desborde que fue determinante.

La acción fue revisada y confirmada posteriormente por el VAR a los 15 minutos de juego, decretando el 1-0 parcial a favor de los oceánicos.

Con un cabezazo en el área, sin marcaje alguno, el defensor dejó sin reacción al portero Mostafa Shobeir Oufa. Al poco tiempo después, el mediocampista egipcio Mohanad Lasheen recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro tras una infracción en la mitad de la cancha.

Desarrollo del Segundo Tiempo

En el segundo parcial, los egipcios tomaron la actitud de ir al frente con todo lo que tiene y en los primeros minutos Mohamed Salah, que no le pudo pegar con fuerza y el portero Max Crocombe atajó en el palo izquierdo, fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Aunque los neozelandeses se activan con el contragolpe, llegó el gol del empate al minuto 58.

Mostafa Zico anotó al cabecear un balón en el área, sin marcaje alguno, y el arquero Max Crocombe no pudo retener la pelota.

Mostafa Zico consiguió el empate para Egipto ante Nueva Zelanda, en el segundo tiempo en Vancouver - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

Al minuto 68, apareció nuevamente el milagro y Mohamed Salah consiguió el segundo con una jugada en interacción con Mostafa Zico en el área, sacó el disparo al palo derecho y le da vuelta al marcador a los oceánicos.

Ahora, la historia cambia en el partido aunque todavía no todo está cerrado y puede haber más sorpresas.

Después de los cambios realizados por el técnico Hassan, Omar Marmoush y Mostafa Zico, salieron del terreno e ingresaron por sus puestos, Hamza Abdelkarim y Mahmoud Trézéguet

Por si fuera poco, el sello de liquidación del encuentro, lo efectuó Egipto con el tercer gol de la velada. Trézéguet ejecutó el tanto que coronó la gran victoria del equipo africano por sobre su rival. Luego de un tiro de esquina que cabeceó y el balón entró por el palo derecho de Max Crocombe.

En un último intento por convertir el cuarto gol, Egipto se lo pierde de manera increíble en la puerta del arco neozelandés. Ahmed Sayed Zizo robó un balón, superó al portero y al momento de disparar, un defensor sacó el balón sobre la línea de gol.

Una vez concluidos los minutos adicionales, Egipto cerró una importante victoria y suma chances para clasificarse a la segunda fase. Ahora, lidera firme en la zona del Grupo G y esperará el próximo rival que será un gran encuentro definitorio contra Irán, el 27 de junio en Seattle.





Formaciones

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Liberato Cacace, Finn Surman; Joe Bell, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Elijah Just, Callum Mccowatt; Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: Mostafa Shoubir; Ahmed Fatouh, Hamdy Fathy, Yasser Ibrahim; Mohamed Hany, Marawan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour, Mostafa Zico; Omar Marmoush, Mohamed Salah. DT: Hossam Hassan.