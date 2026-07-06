Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico de la selección de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan, salió al cruce en la previa del duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina, programado para el martes 7 de julio en Atlanta.

Su respuesta, en declaraciones al canal egipcio Sada al-Balad, fue directa y sin rodeos: “No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense".

La frase no fue un recurso retórico vacío. Detrás hay una campaña que los propios Faraones anhelaban. Egipto llegó al torneo sin una sola victoria en toda su historia en Mundiales y, en el Grupo G, cambió ese registro de manera contundente: en Vancouver, derrotó a Nueva Zelanda 3-1 con gol de Salah para inscribir su primer triunfo en la competencia. Antes había empatado 1-1 con Bélgica en el debut, y después igualó 1-1 con Irán en el cierre de la fase de grupos. Con 5 puntos, terminó segundo en el grupo, detrás de los belgas únicamente por diferencia de goles.

La clasificación a la Ronda de 32 fue el primer escalón. El segundo llegó el 3 de julio en Arlington, Texas, ante Australia: 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y 4-2 en la tanda de penales. Con ese resultado, los Faraones se metieron entre los 16 mejores del mundo y pusieron a la Argentina de Messi en su camino.

Hossam Hassan prepara a su selección para el gran duelo de este martes con Argentina.

Fue en ese contexto que Ibrahim Hassan habló sobre la figura del delantero del Liverpool. Lejos de esquivar la comparación, la usó para reforzar la confianza del grupo. “¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel”, sostuvo en otra declaración al mismo canal.

La presencia de Salah en el torneo, sin embargo, no estuvo garantizada desde el principio. Ibrahim Hassan reveló que el delantero salió del partido ante Irán con una lesión que normalmente requiere al menos diez días de recuperación. “Se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia”, precisó. El jugador se sometió a un programa de rehabilitación y llegó al partido de la Ronda de 32 en condiciones. Desde la llegada del cuerpo técnico actual, según Ibrahim, Salah mostró un rendimiento diferente al de etapas anteriores. “Mohamed Salah se está encontrando a sí mismo junto a Hossam Hassan y con la selección egipcia. Es un gran ejemplo a seguir dentro del equipo”, afirmó.

El perfil que Ibrahim Hassan trazó de su hermano y entrenador combina preparación táctica con transmisión de confianza. “Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber, por eso el plantel lo conoce todo”, describió. Esa dinámica, según explicó, se traduce en un grupo que llega a cada partido con información precisa sobre el rival y con la convicción de que puede competir. “Hossam transmite mucha confianza a los jugadores; desde el primer día les dijeron: ‘No queremos irnos, nos quedamos aquí’”, añadió.

El mensaje interno que el cuerpo técnico instaló desde su llegada al cargo apunta más allá de la mera participación. “Les decimos: ‘Jugad y dadlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial’”, afirmó Ibrahim Hassan, quien también mencionó a Haytham como un jugador que cumplió ante Australia y al que se le darán minutos según el desarrollo del encuentro ante Argentina.

En cuanto al estado físico del plantel, Ibrahim Hassan reconoció que hay casos de fatiga, aunque descartó lesiones de gravedad. Mohamed Abdel Moneim y Ahmed Fatouh son los dos futbolistas con mayores dudas para el partido del martes, según precisó.

“Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”, cerró Ibrahim Hassan. Argentina, que avanzó a octavos tras vencer 3-2 a Cabo Verde en la prórroga, espera del otro lado.