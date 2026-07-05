La previa del duelo entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó a jugarse fuera de la cancha. Desde el cuerpo técnico del conjunto africano enviaron un mensaje de confianza y minimizaron el impacto que puede tener Lionel Messi, al asegurar que cuentan con una figura de talla mundial como Mohamed Salah.

Las declaraciones fueron realizadas por Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico encabezado por su hermano Hossam Hassan, quien dejó en claro que el plantel está enfocado en su propio rendimiento y no en las individualidades del equipo de Lionel Scaloni. "No pensamos en Messi"

Consultado sobre el desafío de enfrentar al capitán argentino, Hassan respondió con contundencia. "¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel", afirmó.

Con esas palabras, el integrante del cuerpo técnico buscó transmitir tranquilidad y confianza de cara a un compromiso que enfrentará a Egipto con uno de los principales candidatos al título.

Salah, el gran líder de Egipto

Hassan también destacó el presente de Mohamed Salah, a quien consideró la máxima referencia futbolística del seleccionado africano. "Salah se está encontrando a sí mismo junto a Hossam Hassan y con la selección egipcia. Desde que asumimos el cargo ha mostrado una versión diferente y es un gran ejemplo a seguir dentro del equipo", sostuvo.

Además, explicó que el plantel llega sin lesionados de gravedad, aunque reconoció que algunos futbolistas presentan desgaste físico tras la intensa competencia. "No hay lesionados en el equipo, pero sí algunos casos de fatiga. En cuanto a Mohamed Abdel Moneim y Ahmed Fatouh, es difícil que estén en forma para el partido contra Argentina", señaló.

Un objetivo ambicioso

Por último, Ibrahim Hassan elogió el trabajo de su hermano como entrenador y aseguró que el cuerpo técnico estudia minuciosamente a cada rival para llegar con el mejor plan de juego. "Hossam Hassan es como un estudiante brillante que anticipa bien las preguntas. Estudia a los rivales y prepara a los jugadores en cada detalle", explicó.

Finalmente, dejó en claro cuál es la ambición de Egipto en esta Copa del Mundo: "Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo".

El choque entre Argentina y Egipto se disputará este martes y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.