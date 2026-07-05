La Selección Argentina ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. Será Egipto, que se ganó un lugar entre los 16 mejores tras eliminar a Australia en la definición por penales luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El encuentro se disputará este martes desde las 13, en Atlanta.

El seleccionado africano llega con mayor jerarquía que Cabo Verde, rival de la Albiceleste en la fase anterior, aunque durante el torneo mostró algunas falencias defensivas que intentará corregir para dar el golpe frente al campeón del mundo.

La máxima referencia de Egipto sigue siendo Mohamed Salah. El histórico delantero y capitán continúa siendo el futbolista más determinante del equipo gracias a su experiencia, velocidad y capacidad para desequilibrar en los últimos metros.

Junto a él aparece Omar Marmoush, atacante de 27 años que integra el plantel del Manchester City y aporta movilidad y potencia en ofensiva. El resto del plantel está integrado, en su mayoría, por jugadores del fútbol egipcio, especialmente de Al Ahly, el club más ganador de África.

Entre los futbolistas destacados también sobresalen el arquero Mostafa Shobeir; los defensores Mohamed Hany y Yasser Ibrahim; los mediocampistas Marwan Ateya y Emam Ashour, uno de los encargados de generar juego; y Mahmoud Trezeguet, habitual alternativa en el ataque.

El entrenador Hossam Hassan, máximo goleador histórico de la selección egipcia, logró conducir al equipo hasta esta instancia, aunque todavía recibe cuestionamientos por el rendimiento colectivo, especialmente en el aspecto defensivo.

Egipto finalizó segundo en el Grupo G con cinco puntos, igualando la línea del líder Bélgica. En su camino empató 1-1 con los europeos, derrotó 3-1 a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con otro empate, 1-1 ante Irán.

En los dieciseisavos de final volvió a igualar 1-1, esta vez frente a Australia. En la definición desde los doce pasos mostró una gran eficacia, convirtió todos sus remates y aprovechó los errores de los oceánicos para avanzar a los octavos de final.

Ahora, el desafío será aún mayor: enfrentar a la Selección Argentina por un lugar entre los ocho mejores del Mundial. Con Salah como principal carta ofensiva y un equipo de gran despliegue físico, Egipto intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen.