Egipto se convirtió en uno de los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Australia por 4-2 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final, fue intenso y muy equilibrado de principio a fin. El seleccionado africano golpeó primero y logró ponerse en ventaja a los 13 minutos gracias al gol de Emam Ashour, que desató el festejo de los miles de hinchas egipcios presentes en el estadio.

Australia reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 55 minutos con una cuota de fortuna. Mohamed Hany, defensor de Egipto, convirtió en contra de su propio arco y dejó el marcador 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario.

En el alargue, ambos equipos tuvieron oportunidades para desnivelar, pero las defensas y los arqueros respondieron con firmeza. Sin diferencias en los 120 minutos, el pasaje a la siguiente ronda se resolvió desde el punto penal.

Allí, Egipto mostró mayor eficacia y serenidad. El conjunto africano convirtió cuatro de sus ejecuciones y aprovechó los errores de Australia para quedarse con la serie por 4-2 y asegurar su lugar en los octavos de final.

Con esta victoria, Egipto confirma su buen momento en el Mundial y continúa alimentando la ilusión de seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol. Australia, en tanto, se despidió del certamen luego de dar batalla durante todo el encuentro, aunque no logró imponerse en la definición desde los doce pasos.

El seleccionado africano ahora aguardará por su próximo rival con el objetivo de extender su destacada campaña y seguir avanzando en un Mundial que ya comenzó a ofrecer grandes sorpresas en la fase eliminatoria. Será el ganador de Argentina vs. Cabo Verde.