La Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) emitió un duro comunicado luego de la derrota por 3-2 frente a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. La entidad cuestionó el trabajo del árbitro francés François Letexier y del VAR durante el encuentro disputado en Atlanta y confirmó que presentó una protesta formal ante la FIFA.

A través de sus redes sociales, la federación egipcia aseguró que "no puede permanecer en silencio" ante las decisiones arbitrales adoptadas durante el partido y sostuvo que hubo jugadas que despertaron dudas sobre la "consistencia y la justicia" de los fallos.

En el comunicado, la EFA afirmó que distintos especialistas y analistas señalaron acciones polémicas que, a su entender, influyeron en el desarrollo del encuentro. Además, remarcó que una competencia como la Copa del Mundo debe sostener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia.

La entidad también sostuvo que defender los intereses de la selección egipcia es una responsabilidad institucional y aseguró que jugadores e hinchas "merecen justicia, respeto y una aplicación igualitaria de las reglas del juego".

Según publicó el diario español As, el presidente de la EFA, Hany Abo Rida, presentó una denuncia formal ante la FIFA contra Letexier y su equipo arbitral. Además de solicitar explicaciones por las decisiones adoptadas durante el partido, el organismo pidió una investigación y la exclusión del equipo arbitral francés del resto del torneo.

Tras el encuentro también se expresó el delantero Mostafa Ziko, quien cuestionó el desempeño del juez luego de que le anularan un gol por una infracción sobre Lisandro Martínez. El atacante sostuvo que el árbitro fue "injusto" durante el desarrollo del partido y manifestó su descontento con el arbitraje.

Pese al reclamo presentado ante la FIFA, la Asociación Egipcia de Fútbol agradeció el apoyo de los hinchas durante el Mundial y destacó la actuación del plantel y del cuerpo técnico, al considerar que alcanzar los octavos de final representa un paso importante para el desarrollo del fútbol del país.