Egipto quiere seguir ganando en el Mundial y se enfrenta contra Irán

La Copa del Mundo vive un momento de definiciones absolutas en la fase de grupos. La acción de la tercera fecha de la zona G se traslada al Estadio de Seattle, en Washington, donde las selecciones de Egipto e Irán se juegan la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Con realidades diferentes pero el mismo objetivo de continuar en carrera, ambos planteles se preparan para un duelo que concentra la atención del continente africano y asiático.

El combinado egipcio llega a este compromiso con el liderato provisorio del grupo al cosechar 4 puntos, producto de una igualdad inicial 1-1 frente a Bélgica y una sólida victoria por 3-1 ante Nueva Zelanda en Vancouver. Por su parte, la escuadra asiática arriba con la necesidad de capitalizar su orden defensivo luego de conseguir un empate sin goles en la jornada previa ante el conjunto belga, sosteniendo la valla invicta frente a una de las potencias de la zona.

El encuentro se disputará este viernes 26 de junio en horario nocturno para la sede local, lo que se traduce en las 00:00 horas del sábado 27 de junio para los espectadores de Argentina. La transmisión oficial para el territorio argentino se podrá seguir en directo a través de la pantalla de TyC Sports en televisión por cable y mediante la plataforma de streaming digital DGO.

La responsabilidad de impartir justicia en el campo de juego recae sobre el árbitro principal polaco Szymon Marciniak, quien estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz como primer asistente y Adam Kupsik como segundo línea.

Las alineaciones probables para el pitazo inicial se estructuran con Egipto alineando a Mohamed El Shenawy en el arco; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmonem y Karim Hafez en la línea defensiva; Marwan Attia, Mohamed Elneny y Trezeguet en el mediocampo; mientras que la ofensiva estará integrada por Mohamed Salah, Mostafa Mohamed y Omar Marmoush.

El seleccionado de Irán planea contrarrestar la propuesta rival con Alireza Beiranvand bajo los tres palos; Sadegh Moharrami, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh y Milad Mohammadi en la última línea; Saeid Ezatolahi y Saman Ghoddos en la zona de contención; Alireza Jahanbakhsh, Ali Gholizadeh y Mehdi Taremi como enlaces; ubicando a Sardar Azmoun en la posición de centrodelantero.