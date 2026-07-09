La Federación Egipcia de Fútbol resolvió respaldar a Hossam Hassan luego de la polémica eliminación frente a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026 y confirmó la renovación de su contrato como entrenador hasta el año 2030. La decisión llegó apenas días después del escándalo que protagonizó al increpar a Lionel Scaloni una vez finalizado el encuentro.

Hassan quedó en el centro de la escena tras la derrota 3-2 ante Argentina. Luego del pitazo final, cámaras captaron el momento en que intentó enfrentar a Scaloni mientras ambos se dirigían hacia los vestuarios. El entrenador argentino optó por no responder y continuó su camino, mientras otras personas intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

La tensión continuó en la conferencia de prensa, donde el técnico egipcio lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y llegó a afirmar que el encuentro había estado "claramente arreglado". También cuestionó decisiones del VAR y sostuvo que su equipo había sido perjudicado durante el desarrollo del partido.

Pese a la controversia, la Federación Egipcia decidió sostener el proyecto deportivo encabezado por Hassan. El presidente de la entidad, Hany Abo Rida, anunció la extensión del vínculo hasta 2030, al considerar positivo el trabajo realizado desde su llegada al seleccionado nacional en 2024.

La dirigencia valoró especialmente el rendimiento del equipo durante el Mundial y el crecimiento futbolístico mostrado en los últimos años. Egipto estuvo cerca de dar el gran golpe frente a la Argentina, ya que ganaba 2-0 hasta los minutos finales, pero terminó sufriendo una histórica remontada del conjunto dirigido por Scaloni.

Con esta decisión, la Federación buscó enviar un mensaje de respaldo al cuerpo técnico, más allá de las críticas que recibió Hassan por su comportamiento después del partido y por las declaraciones posteriores contra el arbitraje y la FIFA.