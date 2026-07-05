La selección de Egipto realizó un cambio de último momento en su preparación para el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a la Selección argentina. A través de un comunicado oficial, la Federación Egipcia de Fútbol informó que el plantel suspendió el entrenamiento previsto para este sábado con el objetivo de priorizar el descanso de los jugadores tras el exigente compromiso de la fase anterior.

La modificación no respondió a lesiones, problemas físicos ni cuestiones disciplinarias. Según explicó la federación, la decisión estuvo vinculada al traslado de la delegación hacia Atlanta, ciudad donde se disputará el encuentro frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El cuerpo técnico encabezado por Hossam Hassan resolvió otorgar una jornada de recuperación luego del desgaste que significó la clasificación ante Australia. Egipto necesitó disputar los 120 minutos reglamentarios y luego imponerse en la definición por penales para conseguir el pase a los octavos de final, en uno de los partidos más exigentes de la etapa eliminatoria.

Con ese antecedente, los responsables del seleccionado africano consideraron conveniente reducir las cargas de trabajo antes de retomar los entrenamientos en la nueva sede de competencia.

Una vez instalado en Atlanta, el plantel volverá a las prácticas y comenzará la preparación específica para enfrentar a la Argentina, vigente campeona del mundo y clasificada a esta instancia tras eliminar a Cabo Verde.

Con Mohamed Salah como máxima figura, Egipto buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo y avanzar por primera vez a los cuartos de final, mientras que la Albiceleste intentará mantener su camino hacia la defensa del título.

Desde la Federación Egipcia insistieron en que la suspensión del entrenamiento obedeció exclusivamente a razones organizativas y de recuperación física, con el objetivo de que el plantel llegue en las mejores condiciones posibles a uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026.