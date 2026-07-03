Egipto y Australia se enfrentan en el Mundial y buscan hacer historia

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 continúa su marcha y el imponente Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, será el escenario donde se definirá un lugar entre los mejores 16 equipos del planeta.

A partir de las 15 horas de Argentina, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera dictará el inicio de las acciones de este cruce de eliminación, que contará con la transmisión televisiva en vivo de TyC Sports. Quien consiga la victoria avanzará a los octavos de final, instancia en la que deberá medirse el martes 7 de julio en Atlanta frente al ganador de la llave entre Argentina y Cabo Verde.

El conjunto australiano arriba a este compromiso luego de culminar en la segunda posición del exigente Grupo D con 4 unidades. Los dirigidos por Graham Arnold iniciaron su camino en el certamen con un sólido triunfo por 2-0 frente a Turquía, posteriormente tropezaron ante los locales de Estados Unidos por el mismo marcador y sellaron su boleto a la fase final tras igualar de forma muy disputada 0-0 contra Paraguay.

Por su parte, el elenco egipcio hizo historia al superar por primera ocasión en sus participaciones mundialistas la primera etapa de la competición. Finalizaron invictos en el segundo lugar del Grupo G con 5 puntos gracias a un empate inicial 1-1 ante Bélgica, una victoria posterior por 3-1 contra Nueva Zelanda y otra igualdad 1-1 en el cierre frente a Irán.

El entrenador de los faraones, Hossam Hassan, expresó de manera contundente la satisfacción por el rendimiento de sus dirigidos al afirmar: “Estamos orgullosos de haber pasado invictos la fase de grupos, a pesar de que fue dura. Me gustaría agradecer a mis jugadores porque le han dado una inmensa alegría a nuestros aficionados. Estamos listos para enfrentar a cualquiera. Somos capaces de jugar nuestro fútbol y adaptarnos respetando a cada rival”.

Con relación a las posibles alineaciones, Australia saldría al campo con un esquema táctico compuesto por Beach en el arco; Geria, Burgess, Circati, Souttar y Bos en la línea defensiva; Leckie, Okon-Engstler, O'Neill y Velupillay en la zona media; junto con Toure como única referencia en la ofensiva. En la vereda de enfrente, Egipto alinearía a Shobeir bajo los tres palos; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia y Kareem Hafez en la defensa; Marawan Attia y Mahmoud Saber en la contención; Salah, Emam Ashour y Mahmoud Trezeguet más adelantados; dejando a Marmoush en la delantera.