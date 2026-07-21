La Guarnición Ejército San Juan informó que este miércoles 22 de julio se realizarán ejercicios militares con tiro de munición de guerra en el departamento Rivadavia, por lo que solicitaron a la comunidad respetar las medidas de seguridad y evitar circular por las zonas cercanas al área de prácticas.

Las maniobras estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Teniente Coronel Juan Manuel Cabot” y se desarrollarán en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado.

Las prácticas serán durante toda la jornada

Según detallaron desde la institución, los ejercicios están previstos para este miércoles 22 de julio de 2026, en el horario de 7.30 a 19 horas.

El predio militar donde se llevarán adelante las actividades se encuentra comprendido entre la Ruta Nacional 60, avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda.

Desde el Ejército explicaron que se trata de entrenamientos programados dentro del cronograma habitual de instrucción y preparación del personal.

Piden respetar las zonas de seguridad

Ante el desarrollo de las prácticas, las autoridades solicitaron a los vecinos y conductores evitar el ingreso o circulación por sectores próximos al campo militar durante el horario establecido.

La recomendación tiene como objetivo prevenir cualquier inconveniente y garantizar la seguridad tanto de la población como del personal que participará de las maniobras.

La comunicación fue emitida por el área institucional del Regimiento de Infantería de Montaña 22, unidad con asiento en la provincia de San Juan.