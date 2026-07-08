Ekaterina Ojeda, la joven que ganó notoriedad tras el escándalo protagonizado con Mauro Icardi y China Suárez en un boliche porteño, volvió a hablar públicamente sobre el episodio que, según sostiene, marcó un antes y un después en su vida.

Durante una entrevista con el creador de contenido Facusteyn, la influencer se mostró relajada y se tomó con humor toda la repercusión que generó el encuentro ocurrido en Tequila Club, donde aseguró que el delantero la habría coqueteado mientras estaba acompañado por la actriz.

"Me quiso llamar. Me dijo que me quería volver a ver", afirmó Ekaterina al referirse a Icardi, reiterando la versión que había dado días atrás sobre lo sucedido aquella noche.

En medio de la entrevista recibió un particular reconocimiento: un "Diploma del chisme" por "haber rechazado a Icardi y haberse vengado de la China Suárez". La escena continuó con un tono humorístico cuando también le aplicaron un spray "anti Tatianas", en referencia al episodio vivido en el boliche y a los comentarios que circularon en redes sociales.

Lejos de mostrarse incómoda, Ekaterina se rió de la situación y aseguró que está disfrutando del inesperado nivel de exposición mediática que alcanzó en las últimas semanas.

Según contó, la repercusión del caso le abrió nuevas oportunidades laborales. Entre ellas, fue incorporada a la agencia de modelos de Wanda Nara, comenzó a participar en campañas para distintas marcas de ropa y realizó varias acciones publicitarias en redes sociales.

El crecimiento de su popularidad también quedó reflejado en sus plataformas digitales, donde pasó de tener alrededor de 4.000 seguidores a superar los 190.000 en pocas semanas.

En otra entrevista concedida a la revista Caras, Ekaterina presentó públicamente a su madre, Tatiana Satiukova, nacida en Rusia y radicada en la Argentina desde 2001. Allí conoció a César Ojeda, padre de la joven.

Durante la charla también habló de sus proyectos personales. Contó que cursó sus estudios secundarios en un colegio privado y que, al finalizar, comenzó el Ciclo Básico Común (CBC) de Diseño Industrial.

Su objetivo, explicó, es realizar una tecnicatura vinculada al transporte y especializarse en el diseño de automóviles o autopartes.

"Me veo diseñando autos o autopartes", expresó, aunque aclaró que, mientras avanza con su formación académica, continuará colaborando con su madre en la Feria Sabores del Mundo, donde ambas elaboran y venden comidas típicas de la gastronomía rusa.

Por ahora, Ekaterina asegura que aprovecha el momento de alta exposición pública generado por la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez, un episodio que sigue generando repercusiones tanto en los medios como en las redes sociales.