River Plate confirmó la formación que enfrentará este miércoles a Sarmiento de Junín por el partido pendiente de la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio apostará por Thiago Almada desde el inicio y tendrá a Ángel Correa y Sebastián Driussi como dupla ofensiva.

El Millonario formará con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Eva Perón de Junín y será clave para las aspiraciones de River, que necesita sumar para ingresar en la zona de clasificación a los playoffs.

Ponzio recupera a Almada en plenitud después de la lesión muscular que lo marginó de varios encuentros. El mediocampista había sumado minutos en el último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto y ahora regresará como titular.

River apuesta por Almada desde el inicio

La principal novedad en la estructura ofensiva pasa por la presencia de Almada detrás de Correa y Driussi. El campeón del mundo tendrá la función de generar juego y conectar el mediocampo con los delanteros.

En la mitad de la cancha, Fausto Vera será el volante más retrasado, acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván. Marcos Acuña y Gonzalo Montiel ocuparán los laterales.

La última línea se completará con dos futbolistas de experiencia internacional: Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta. Santiago Beltrán continuará como arquero.

El 11 confirmado de Sarmiento

Facundo Sava también definió la formación del conjunto local. Sarmiento jugará con Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel.

El Verde llega al encuentro en la cuarta posición del Grupo B con 19 puntos y puede alcanzar la línea de los líderes si consigue una victoria.

River busca meterse entre los ocho

El equipo de Ponzio llega con 16 puntos y fuera de los puestos de clasificación directa. Un triunfo en Junín le permitirá alcanzar las 19 unidades y escalar posiciones en una zona ajustada.

Los puntos también son importantes para la Tabla Anual, donde River pelea por asegurar su presencia en las copas internacionales de 2027.

El partido había sido postergado durante la fecha FIFA por la cantidad de jugadores de River convocados a compromisos internacionales. Este miércoles, ambos equipos finalmente pondrán al día el calendario.