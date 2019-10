El 19 de noviembre se corre el Gran Premio Dardo Rocha en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM

El hipódromo de La Plata está preparando una gran fiesta para el próximo 19 de noviembre, fecha en que se correrá el Gran Premio Dardo Rocha, una prueba de Grupo 1 sobre 2.400 metros con un premio de 4.000.000 de pesos para el ganador.



Esa misma tarde también se correrá el Gran Premio Joaquín V. González, otro Grupo 1 sobre 1.600 metros con un premio de 2.000.000 de pesos para quien cruce el disco en primer lugar.



El Clásico Ciudad de La Plata, una prueba de Grupo 2 para caballos y yeguas veloces sobre 1.200 metros tendrá un premio de 900.000 pesos para quien resulte vencedor.



La jornada hípica todavía no tiene el nombre de los protagonistas, razón por la cual todavía hay tiempo para ir haciendo las anotaciones oficiales para cada cotejo del programa. En total hay 6.800.000 pesos de bolsa para las diferentes carreras.



Hay que destacar que el Dardo Rocha es una prueba para caballos fondistas, de probada calidad en la distancia de los 2.400 metros. Suelen anotarse caballos que corren en Palermo y en San Isidro, lo que por lo general le da más realce a la carrera.



El Gran Premio Dardo Rocha se realiza el mismo día de los festejos por la Fundación de la ciudad de La Plata por parte del gobernador Dardo Rocha en 1882.



El último ganador fue Alampur en 2018 con el jinete Wilson Moreyra. Alampur es un hijo de Catcher In The Rye y defiende los colores del stud Santa Inés.