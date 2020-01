El 2020, "marcado por una política de comercio exterior en el Chaco", dijo Staszewki

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Chaco (COMEXCHACO), Pablo Staszewki, aseguró hoy que "el 2020 será un año marcado por el comercio exterior", al tiempo que destacó los esquemas de articulación con la Nación y la provincia, al considerar que "será la estrategia a seguir" el desarrollo regional de oportunidades a través de las importaciones y exportaciones especialmente servicios, cadenas globales de valor y desarrollo regional.



En declaraciones a Télam, Staszewki dijo que la entidad que conduce propicia la creación de "una agencia de desarrollo provincial público privada, analizando los modelos Pro Mendoza y Pro Córdoba", la realización del encuentro COMEXCHACO 2020, "que se espera sea el más importante del NEA para promocionar el comercio exterior y reunir a referentes desde lo público y lo privado, en julio próximo", y además un "fuerte trabajo en el desarrollo de mercados no tradicionales por el alto potencial de los mismos".



Entre las actividades dispuestas para el 2020 destacó Staszewki el "trabajo mancomunado para el desarrollo de las exportaciones, importaciones e inversiones entre Paraguay, sur de Brasil, y NEA Extendido (incluyendo el norte de Santa Fe): Ya se está trabajando con el gobierno de Paraguay, el BID, entidades gremiales empresarias de los 3 países, y otros jugadores muy destacados", precisó.



La agenda 2020 de esa entidad chaqueña "será muy importante: Como siempre, se continuará con el trabajo con las entidades provinciales y nacionales relacionadas al comercio exterior, embajadas, cámaras binacionales, otras entidades gremiales empresarias, y de emprendedores, locales y del exterior, organismos internacionales, y más. Así como continuar su participación de varias entidades, en donde participa de manera constante: FECACERA, FECHACO, CAC y CAME", enumeró.



También en materia de infraestructura, la Cámara se propone lograr "plena operatividad de los puertos de Barranqueras y Las Palmas, desarrollo de la Zona Franca provincial, impulsar la construcción del puente a Paraguay (Las Palmas-Curupaity), y una mejora en el manejo de los trenes para poder tener una opción al transporte de camiones", destacó el titular de COMEXCHACO.



Respecto a las relaciones con Nación, la entidad gremial empresaria impulsa el trabajo en la problemática relacionada con importaciones y exportaciones con AFIP, Aduanas, ministerios, BCRA, etc., desarrollo del transporte por barcazas en la Hidrovía, y evolución de Exporta Simple para que sea de mayor utilidad en la región.



Finalmente, Staszewki hizo hincapié en que "el 2019 fue un año muy complicado para el comercio exterior y con reglas que fueron cambiando. Hubo avances articulando con la Provincia y con Nación, avances con el gobierno de Paraguay y con CLEPEC para desarrollar oportunidades comerciales con China. La Cámara obtuvo el registro institucional en Pymes al Mundo y el United Nations Global Marketplace, generando oportunidades para exportar productos y servicios".



Horas atrás, los representantes de la entidad mantuvieron una importante reunión con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien los alentó a promover el comercio exterior, con la expectativa de generación de fuentes de trabajo e ingresos de divisas en la provincia, según indicaron los empresarios consultados tras la reunión.



La Cámara de Comex chaqueña realizó sus elecciones, quedando Staszewki como presidente, Juan Pablo Seri, como vice, Gabriela Hidalgo, como Secretaria, Lucas Bonzi, como Prosecretario, Ricardo Alberto Jara, como Tesorero, Hilda Monfardini, como Protesorera, siendo vocales Jorge Dominguez, Piero Rosso, Guillermo Pereyra Iglesias, y Pablo Gauto y Alfredo González serán revisores de cuentas.