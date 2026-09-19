El 22 de septiembre cambia la energía: qué nos trae de nuevo la primavera

El evento astronómico del equinoccio trasciende la división de las estaciones para convertirse en un punto de inflexión astrológico que impacta en el ámbito personal y en el plano colectivo. Este fenómeno de primavera registrado el 22 de septiembre a las 21.05 en Argentina señala la apertura de un ciclo orientado a afianzar los vínculos afectivos y estructurar la rutina diaria. En ese instante preciso tiene lugar el ingreso en el signo de Libra, cuya regencia pertenece a Venus.

El paso del Sol al grado 0 de Libra genera una jornada en la cual el día y la noche alcanzan una duración idéntica. Este hito simboliza un punto de neutralidad y balance entre la luz y la sombra, un escenario idóneo para organizar la cotidianidad, dejar atrás el repliegue del invierno e incorporar aprendizajes recientes. Mientras en el hemisferio norte el proceso da inicio al otoño, en el hemisferio sur la energía librana aporta cualidades de armonía, diplomacia y encuentro con los demás.

El calendario astrológico establece una división por etapas. Frente a la primera mitad del año impulsada por Aries con foco en la iniciativa individual, el arribo de Libra traslada la atención hacia las parejas, las sociedades, la familia y la aptitud para pactar acuerdos maduros mediante el denominado Eje del Vínculo.

Durante 2026 la entrada del Sol a la nueva estación coincide con una alineación planetaria de transformación profunda. A lo largo del año, movimientos de planetas lentos como Urano en Géminis junto a Saturno y Neptuno en Aries aceleraron transformaciones en el tejido social y tecnológico. Tras los meses de volatilidad del primer semestre de 2026, el equinoccio opera como un anclaje para concretar las decisiones pendientes.

Las proyecciones para el trimestre asignan un rol central a las alianzas personales y profesionales. Esta etapa favorece la resolución de desacuerdos mediante la palabra y la selección de las relaciones que aportan valor. A su vez, el reinicio cósmico guarda sintonía con las prácticas de limpieza energética del Feng Shui y las pautas de cuidado de la salud de la Medicina Tradicional China, disciplinas que sugieren acondicionar el cuerpo y la vivienda para la estación entrante.