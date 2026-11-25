En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre se realizó una jornada de prevención y sensibilización en el cruce de las peatonales de San Juan, en Capital. La actividad contó con la participación de la Dirección de Género de la provincia, el Ministerio de Salud y el dispositivo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, con el objetivo de informar a la comunidad sobre las distintas formas de violencia y los recursos disponibles para pedir ayuda.

Valeria Díaz

La propuesta incluyó acciones de visibilización, entrega de información y asesoramiento para que los vecinos puedan reconocer situaciones de violencia de género e intrafamiliar. Uno de los principales objetivos fue advertir que las agresiones no se limitan a la violencia física, sino que también existen otras modalidades, como la psicológica y la económica, que pueden ser denunciadas.

Durante la actividad, Valeria Díaz, directora de Género de San Juan, explicó que cada dispositivo provincial organizó propuestas en su propio territorio, siguiendo lineamientos generales de trabajo. En Capital, la jornada se desarrolló de manera conjunta con el Ministerio de Salud y el dispositivo municipal.

"Lo que se quiere lograr con esto es visibilizar este día, concientizar y poder advertir cuáles son los tipos de violencia, porque generalmente uno asimila la violencia a la violencia física, que es la única que uno puede denunciar, y no están contemplados todos los tipos de violencia", señaló Díaz.

Más de 3.300 denuncias de mujeres durante 2026

En diálogo con la prensa, la funcionaria brindó un panorama de las denuncias registradas en la provincia. Según precisó, hasta octubre de 2026 se contabilizaron aproximadamente 3.370 denuncias realizadas por mujeres en los distintos dispositivos de atención, entre ellos los CAVIG y las comisarías.

En el caso de los hombres, Díaz indicó que se registraron alrededor de 390 denuncias durante el mismo período. Aclaró que las cifras corresponden a toda la provincia y que las mujeres representan el mayor porcentaje de personas denunciantes.

Al analizar las modalidades de violencia más frecuentes, la directora señaló que predominan la psicológica y la económica, aunque también pueden presentarse combinadas con otros tipos de agresiones.

Respecto de los vínculos entre las personas involucradas, explicó que la mayor cantidad de denuncias se relaciona con parejas o exparejas. En cuanto a las edades, mencionó que los registros de 2025 mostraron una mayor concentración de denuncias entre mujeres de 30 y 50 años.

Cómo es el acompañamiento después de una denuncia

Díaz explicó que, una vez que ingresa una denuncia mediante los procedimientos contemplados en la legislación provincial o en la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres, se activa la intervención de los dispositivos correspondientes según el lugar de residencia de la persona.

Los equipos interdisciplinarios, integrados por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, tienen a su cargo el seguimiento de cada situación. Entre sus tareas se encuentran verificar el cumplimiento de las medidas de protección, evaluar si los indicadores de riesgo disminuyeron y determinar qué otras instancias de contención necesita la persona denunciante.

La funcionaria también advirtió que todavía existe desconocimiento sobre los distintos tipos de violencia contemplados por la legislación, los hechos que pueden denunciarse y las medidas de protección disponibles.

En ese sentido, destacó la importancia de la capacitación de los equipos que reciben a las personas que buscan ayuda. Como parte de ese trabajo, mencionó la conformación de la primera red provincial de operadores policiales, a partir de un seminario de ocho encuentros realizado junto al Ministerio de Familia, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal.

La capacitación alcanzó aproximadamente a entre 90 y 94 efectivos y funcionarios policiales de distintos departamentos. Según explicó, la iniciativa busca mejorar la comunicación y la coordinación para dar respuestas más rápidas ante situaciones de violencia, especialmente durante los fines de semana y en horarios en los que puede haber menos recursos disponibles.

"Una mujer que se acercó, que tomó la decisión, la valentía, quizás fue ese momento donde ella se podía acercar y en ese momento nosotros tenemos que estar preparados", sostuvo Díaz al remarcar la responsabilidad de los equipos que intervienen.

Finalmente, recordó que quienes necesiten denunciar o recibir asesoramiento pueden acercarse a los dispositivos de Género que funcionan en los municipios de cada departamento, a las comisarías y a los CAVIG, o comunicarse con la línea nacional 144.

La jornada en la Peatonal formó parte de las actividades desarrolladas en distintos puntos de San Juan por el 25N, con el propósito de fortalecer la prevención, acercar información a la comunidad y visibilizar las distintas formas de violencia de género.