El 34º Encuentro Nacional de Mujeres comenzará mañana en La Plata y promete ser el más masivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El 34º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que promete ser el de mayor concurrencia en su historia, comenzará mañana a las 9.30 en la ciudad de La Plata y se extenderá hasta el lunes, con la participación de unas 200 mil asistentes, según lo estimado por las organizadoras y funcionarios gubernamentales. Entre los temas que se debatirán en los 87 talleres y 10 conversatorios se destacan la lucha por la implementación del aborto legal, seguro y gratuito; los reclamos para erradicar los distintos tipos de violencias y los femicidios; el análisis del impacto de la crisis económica en las mujeres; la exigencia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), y este año ampliará el espacio a los pueblos originarios y las disidencias sexuales. En esa línea, durante el fin de semana se debatirá, además, el cambio de nombre del ENM que permita que todas las identidades no binarias -trans, travestis y no binarias- y etnias -afro e indígenas- estén incluidas y, de ese modo, se lo denomine "Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries". El acto de apertura del Encuentro -del que participará la cantora Milena Salamanca junto a una banda exclusivamente de mujeres, un coro y un trío de candombe- se realizará mañana a las 9.30, en el Estadio Único de La Plata. Después del almuerzo comenzarán los talleres gratuitos; el domingo a las 18.30 será la tradicional marcha de cierre por la ciudad, tras la cual se llevará a cabo la Peña del Encuentro; mientras que el lunes desde las 9 se hará el acto de cierre. Los talleres, en los que se abordarán cuestiones relacionadas con la comunicación, la política, los gremios, el trabajo, el arte, la salud, la niñez, la sexualidad, la prostitución, la lucha por el cupo trans, entre otros, se desarrollarán en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en los colegios universitarios. "Los talleres son los espacios más importantes del evento, ya que es el lugar en el que las mujeres discuten y tratan las problemáticas que más preocupan. Los talleres son horizontales, plurales y democráticos. Rompen con las habituales estructuras donde algunas tienen la palabra y otras escuchan en silencio", dijo a Télam Yanina Pelli, responsable de comunicación del ENM. Además, recomendó a las participantes elegir un taller del listado y asistir a las tres instancias del mismo para "profundizar el debate posibilitando la participación de todas las asistentes", ya que las conclusiones "se construyen entre las asistentes de los tres días". En paralelo, se desarrollarán de manera simultánea entre las 19 y las 0 del sábado muestras fotográficas, obras de teatro, bandas en vivo, stand up, narraciones orales, y otras 90 actividades culturales entre las que sobresalen el festival de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Seguro, la emblemática "Festitorta", una intervención artística en la Biblioteca Pública que buscará reflejar el flagelo de los femicidios, y la proyección de un documental realizado por la hija de una víctima de femicidio. También se realizará una Marcha contra los Travesticios y Transfemicidios el sábado desde las 18 por el centro de La Plata. La marcha de cierre se realizará el domingo a las 18.30 en un circuito que recorrerá desde las calles 1 y 60, el lugar donde fue vista por última vez Joahana Ramallo -una víctima de trata y femicidio hace 2 años- y concluirá en el playón del Estadio Único. El gobierno bonaerense dispuso un operativo especial que incluye postas sanitarias y hospitales móviles, instalación de baños químicos, puntos de hidratación, 490 escuelas para que las participantes se hospeden y el despliegue de 4000 policías mujeres para cuidar la seguridad. A la vez, habrá movilidad gratuita en la ciudad a través de 50 colectivos y se aumentará la frecuencia del Tren Roca durante todo el encuentro. Las asistentes podrán encontrar en la app "AUTOCUIDADO 34 Encuentro" desde recomendaciones para cuidarse, hasta mapas, teléfonos y lugares donde pedir ayuda en caso de alguna situación de riesgo. En paralelo, la Comisión de Seguridad del Encuentro conformó una Red de Abogadas para brindar contención, asesoramiento y sostén jurídico a las participantes del masivo evento (tel 011-15-27983270; 0221-15-3535470; 011-15-30184890) y Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires habilitó el número de Whastapp +54 9 221 358-1323 con el mismo objetivo.