El 37% de los chicos argentinos de cuatro años ya utiliza teléfonos celulares, propios o prestados, mientras que a los 12 años esa proporción alcanza el 87%. Los datos surgen de un informe de la Universidad Austral que advierte sobre el acceso cada vez más temprano a las pantallas y su posible relación con dificultades de atención, descanso y rendimiento escolar.

El estudio, denominado Conectados y en riesgo, también reveló que los niños reciben su primer celular propio a los 9,6 años en promedio. Además, el 51% de los adolescentes de entre 12 y 17 años reconoció haber experimentado al menos una consecuencia negativa relacionada con el uso prolongado de celulares, internet o videojuegos durante el último año.

El trabajo fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral y presentado el 20 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Infancia.

Los celulares aparecen antes de los 10 años

La investigación analizó información de 9.554 niños y adolescentes de entre cuatro y 17 años, relevados en 31 aglomerados urbanos mediante la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, correspondiente al cuarto trimestre de 2024.

A los cuatro años, el 37% había utilizado un celular durante los tres meses anteriores al relevamiento. Esta cifra no significa que todos tuvieran un dispositivo propio, sino que también incluye teléfonos compartidos con familiares u otras personas.

El uso aumenta progresivamente con la edad y alcanza el 87% a los 12 años. El mayor salto ocurre entre los 11 y 12 años, cuando la utilización crece 11 puntos porcentuales, coincidiendo con el paso hacia la escuela secundaria.

Por otra parte, la encuesta Kids Online Argentina 2025, de UNICEF y UNESCO, señala que el 95% de los chicos de nueve a 17 años posee un celular propio con conexión a internet. También establece que el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales.

Cómo afectan las pantallas al descanso y al aprendizaje

Uno de los resultados más relevantes aparece entre los adolescentes. Según el informe, el 30% de los consultados manifestó que su desempeño escolar empeoró por el tiempo dedicado a celulares, internet o videojuegos.

A su vez, el 24% reconoció haber intentado reducir su utilización sin conseguirlo, mientras que el 20% afirmó haber dejado de comer o dormir por permanecer conectado.

Victoria Bein, doctora en Psicología y coautora de la investigación, explicó a Infobae que el uso temprano de celulares modifica actividades cotidianas de la infancia, como el juego libre, los momentos de espera y el aburrimiento.

La especialista advirtió que estas experiencias son importantes para desarrollar la atención sostenida. Sin embargo, los resultados representan asociaciones y experiencias declaradas por los adolescentes, por lo que no permiten afirmar que las pantallas sean la causa directa de todos los problemas mencionados.

El acompañamiento de los adultos disminuye con la edad

La investigación también detectó diferencias en el acompañamiento familiar. Mientras el 72% de los chicos de nueve a 11 años cuenta con reglas sobre el uso de internet, esa proporción desciende al 36% entre los adolescentes de 15 a 17 años.

Otro problema identificado es la desigualdad en el acceso a herramientas educativas. Aunque los celulares están ampliamente extendidos, el 39% de los niños y adolescentes no dispone de una computadora en su hogar para realizar tareas escolares.

Entre las familias de menores recursos, esa proporción alcanza el 69%.

Frente a este escenario, las investigadoras destacaron la importancia de acompañar el acceso de los chicos a la tecnología y promover hábitos digitales que no desplacen el descanso, el aprendizaje y las actividades recreativas.