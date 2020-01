El 41er. Maratón Internacional de Reyes de Concordia se disputará el próximo sábado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El 41er. Maratón Internacional de Reyes de Concordia tendrá lugar el sábado 11 de enero, confirmó hoy la intendencia de esta ciudad entrerriana.



El intendente Enrique Cresto dijo que el evento "es el resultado de una política deportiva que se desarrolla desde hace tiempo".



El maratón es considerado el evento atlético y deportivo más grande de Entre Ríos y del Litoral Argentino.



La edición 2020 presentará como novedades a la Estación Norte, en el predio del Corsódromo, como lugar de partida y llegada por pedido de los corredores, mayores premios para la categoría 10 kilómetros y premiaciones para la de 5 kilómetros.



Cresto confirmó que se registraron más de 10 atletas de élite, entre ellos el tetracampeón de Reyes y atleta olímpico Federico Bruno; el defensor del título Julián Molina de Rosario y los hermanos Cuesta de la República Oriental del Uruguay, entre otros.



Bruno afirmó que la carrera "es una gran fiesta, con un circuito realmente impresionante".



"He corrido en todo el mundo, pero como éste no hay otro igual", aseguró, y destacó "la cantidad de gente que te alienta durante todo el circuito".



El director de la prueba, Marcelo Flores, señaló que se trata de "una gran fiesta del deporte, con corredores de élite hombres y mujeres, corredores de menos de 30 minutos, lo que promete que será una gran carrera".



Flores pidió "la colaboración de todos los vecinos a respetar el circuito y no se interpongan" en la carrera, ya que "es imposible vallar los 10 kilómetros más las cuadras que se suman para completar la distancia de 5".



En tanto, resaltó que "se puede consultar el mapa detallado, para que todos sepan y conozcan bien, y que este año sea una mejor Maratón de Reyes".



La competencia de 10 kilómetros comenzará en la esquina de calles San Lorenzo y Sarmiento, y tendrá una duración máxima de una hora y 30 minutos, luego "se levantarán los puestos de control y de hidratación, quedando abierto el tránsito vehicular".



Esta prueba tendrá 24 categorías divididas por sexo y edad, que va de los 18 años hasta más de 70; una para no videntes y otra para sillas de rueda.



Asimismo, la de cinco kilómetros tendrá su largada en San Lorenzo y Urquiza, una duración máxima de una hora, y 11 categorías de hombres y nueve de mujeres.



Las inscripciones continuarán hasta el viernes 10 de enero de 19 a 22, con inscripciones presenciales y entrega de kits en el Centro Cívico Municipal, en calles Pellegrini y Mitre, mientras que el día del evento sólo podrán inscribirse no residentes.