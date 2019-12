El 70% de los hogares con internet fija contrata otro servicio al mismo proveedor, según Cabase

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El 70% de los hogares que en Argentina tienen acceso a internet fija adquirió el servicio de banda ancha en combo con otros (telefonía y/o tv paga) al mismo proveedor, según el último reporte de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).



"El 70% de los hogares del país que tienen internet fija contrata el servicio de banda ancha junto con otro servicio a un mismo proveedor", sostuvo el informe para precisar que de ellos el 65% corresponde a combos de banda ancha más otro servicio (TV o Telefonía).



Así, el 35% de los usuarios que eligen paquetizar el servicio de banda ancha, cierran acuerdos del tipo "triple play", es decir que tienen internet, tv y telefonía en el mismo proveedor.



Según el informe, el 39% de la televisión paga, el 46% de las cuentas de banda ancha y el 31% de las líneas de telefonía móvil son servidas por el grupo Telecom.



Mientras que Telefónica tiene el 1% de TV paga, 17% de banda ancha y 29% de telefonía móvil.



La empresa Claro tiene una participación del 38% en el mercado de telefonía móvil y Telecentro retiene el 7% de TV paga y 12% de banda ancha.



“El mercado Argentino está estructurado a partir de muy pocos proveedores capaces de ofrecer al usuario servicios paquetizados de Internet, telefonía y televisión, lo que conocemos comúnmente como triple o cuádruple play, haciendo que la concentración, que ya es altísima, tienda a acentuarse aún más”, alertó el presidente de la cámara, Ariel Graizer.



Agregó que "frente a tal nivel de concentración, los actores PyMEs y cooperativos somos el reaseguro para que la libre competencia se traduzca en más y mejores servicios para los ciudadanos, y por eso consideramos que el Estado tiene que tener políticas públicas que, a la luz de las asimetrías del mercado, impulsen el desarrollo de cooperativas y PyMEs, para que podamos seguir invirtiendo”.



Desde la cámara insisten en la necesidad de "favorecer la competencia" de modo que las pymes y cooperativas puedan competir con las grandes corporaciones, dado que muchas tienen presencia en zonas dónde las empresas comerciales no llegan.



Una de las demandas del sector es que se avance en licitaciones de espectro del tipo "operadores regionales" prometidas y no ejecutadas por la gestión anterior, que le permitirían a las pymes acceder a las frecuencias de espectro radioeléctrico para poder dar servicios móviles.



También, la definición de un "rol claro para Arsat", para que "sea un complemento de pymes y cooperativas y no un competidor", en el marco de las políticas de despliegue de fibra óptica encaradas por el Gobierno nacional en el 2014 y continuadas por la última gestión.