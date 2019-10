El 81,2 % de los electores registrados concurrieron a emitir su voto en San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La secretaria electoral nacional, Sonia Randazzo, confirmó que el 81,2 % de electores registrados en la provincia participaron hoy de las elecciones generales para elegir al próximo presidente y dos diputados nacionales por San Luis, según datos del Comando Electoral.



Randazzo afirmó en declaraciones a Télam que el proceso electoral "fue normal", que se desarrolló "sin problemas", las mesas se "constituyeron rápidamente" y "no hubo denuncias".



La secretaria indicó que quienes no pudieron votar deben ingresar a la página www.infactores.gob.ar para subir la documentación que justifique las causas para no haber votado y quienes no tienen justificación podrán imprimir la multa correspondiente para pagarla en los bancos habilitados para recibirlo.



Los sanluiseños debieron elegir candidato a presidente y vice, entre seis fórmulas que compitieron para ocupar esos lugares y entre cuatro frentes para renovar dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.



En esta oportunidad, la Provincia contó con un padrón de 389.660 electores que incluye agregados y tachas, de los que 195.222 son hombres y 194.438 son mujeres.