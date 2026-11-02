Ante la posibilidad de lluvias intensas, crecidas de ríos y otras contingencias climáticas, Protección Civil recordó cuáles son los números de emergencia habilitados en San Juan para solicitar asistencia. Se trata del 911 y el 103, dos líneas disponibles para coordinar la respuesta ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

La recomendación fue difundida por la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del trabajo que desarrolla Copre junto a los municipios para preparar a la provincia ante el fenómeno de El Niño.

Cuáles son los números para pedir asistencia

Desde el organismo indicaron que, ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911, una línea gratuita que recibe los llamados y coordina el despacho del móvil más cercano.

También está disponible el 103 de Protección Civil, que funciona durante las 24 horas, todos los días de la semana, para atender situaciones relacionadas con fenómenos meteorológicos y otras contingencias.

Entre las emergencias que pueden reportarse a través de esta última línea se encuentran las inundaciones, los anegamientos, los derrumbes y la caída de árboles o postes.

El trabajo de prevención ante el fenómeno de El Niño

La difusión de los teléfonos de emergencia forma parte de las acciones de preparación que COPRE desarrolla junto a los municipios de San Juan. El objetivo es fortalecer la coordinación entre los organismos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias climáticas.

Además de las líneas provinciales, los vecinos pueden comunicarse con los teléfonos de asistencia de cada municipio. Estos servicios trabajan de manera coordinada con los organismos provinciales para brindar respuestas ante situaciones de riesgo.

Desde Protección Civil remarcaron la importancia de conocer los números disponibles y utilizarlos oportunamente. Tener presente esta información permite agilizar la asistencia y mejorar la respuesta ante una emergencia.

Teléfonos útiles en San Juan