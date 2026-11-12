El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva voz. Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia "La China" Suárez, salió públicamente a respaldar al futbolista y sostuvo que atraviesa una situación de persecución. Además, desmintió que su representada haya sido convocada a declarar como testigo en la investigación por la denuncia que involucra a la hija de 11 años de la expareja.

Las declaraciones del letrado se conocieron durante una entrevista con el programa de Marina Calabró y Luis Ventura. Allí explicó que la actriz no recibió ninguna notificación judicial y rechazó las versiones que indicaban que podría ser llamada a declarar por los hechos denunciados.

"No tenemos ninguna información de eso. Lo quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso y no, ella no fue citada como testigo", afirmó Rodríguez.

Consultado sobre los dichos de Francisco Oneto, abogado penal de Icardi, quien había planteado la posibilidad de que Suárez fuera convocada, Rodríguez señaló que su colega tendría sus propios elementos para evaluar ese escenario. Sin embargo, insistió en que hasta el momento no existía ninguna notificación formal para la actriz.

El respaldo a Mauro Icardi

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando el abogado se refirió directamente a la situación del delantero del Galatasaray. Aunque aclaró que no es su representante legal, expresó su opinión sobre el conflicto con Wanda Nara.

"Yo considero que Mauro Icardi en esta situación está siendo víctima", sostuvo. Luego agregó que, a su entender, el futbolista atraviesa una situación que viene sufriendo desde hace tiempo.

Rodríguez también se refirió a cómo repercute el escenario judicial en la vida cotidiana de la China Suárez. Explicó que se trata de un conflicto relacionado con la familia de su pareja y que la actriz lo acompaña en medio de un momento que calificó como desagradable.

En ese sentido, pidió que la Justicia utilice todas las herramientas disponibles para esclarecer lo ocurrido, entre ellas evaluaciones profesionales y entrevistas en Cámara Gesell.

Cómo avanza la causa contra Icardi

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por Wanda Nara, quien acusó al futbolista de presuntas lesiones contra una de las hijas que tienen en común. El expediente tuvo un nuevo avance el domingo 8 de noviembre, cuando la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en la vivienda de Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta.

Durante el procedimiento fueron secuestrados dispositivos electrónicos y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

En paralelo, el juez de Garantías de Tigre, Orlando Abel Díaz, concedió al futbolista la eximición de prisión bajo caución juratoria. Sin embargo, se mantuvo la medida cautelar que le impide acercarse o mantener contacto con su hija durante 45 días.

Por su parte, los abogados de Icardi, Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro, difundieron un comunicado en el que cuestionaron el avance de las actuaciones y reclamaron que el delantero pueda prestar declaración para dar su versión de los hechos.

Mientras la investigación continúa, las declaraciones del abogado de la China Suárez sumaron un nuevo capítulo a un conflicto que combina una disputa familiar, actuaciones judiciales y una fuerte exposición mediática.