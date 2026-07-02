El abrazo antes del barro: la Scaloneta cambió Kansas por el calor del hogar en Miami

FORT LAUDERDALE (Enviado especial). El Mundial es una máquina de demoler piernas y cabezas, un torbellino que no da respiro. Por eso, a veces, el mejor entrenamiento no es táctico ni físico; es un abrazo. Tras los días de intenso calor y el silencio casi monacal que blindó al plantel en Kansas, la Selección argentina desembarcó en el búnker de Fort Lauderdale y abrió las ventanas. Dejó entrar el sol de Florida y, sobre todo, el calor de los suyos.

A horas de jugar el primer “mata-mata” de este Mundial 2026 contra la siempre física y peligrosa selección de Cabo Verde, Lionel Scaloni entendió que para blindar el alma del campeón del mundo primero había que desacelerar las revoluciones.

El hotel de la ilusión: el búnker que se volvió casa

En los alrededores del hotel The Dalmar, el termómetro no solo marcaba la humedad típica de Miami, sino la temperatura de una pasión que no sabe de fronteras. Decenas de hinchas argentinos, con la camiseta de las tres estrellas pegada a la piel, montaron una guardia silenciosa pero fervorosa. Algunos, incluso, estiraron el presupuesto y se hospedaron en el mismo edificio. ¿El premio? La utopía de cruzarse con un ídolo en el ascensor, pescar una sonrisa o, al menos, respirar el mismo aire que los campeones.

Puertas adentro, el clima mutó por completo. El hermetismo le dio paso a las risas, a los mates compartidos a destiempo y a las visitas que curan el alma. DIARIO HUARPE, testigo en exclusiva de la intimidad albiceleste, pudo certificar cómo los pasillos del búnker se llenaron de esa energía tan necesaria.

H ermandad celeste y blanca: La emoción también tuvo tonada de compañerismo puro. Leonardo Balerdi, aquel que el destino dejó fuera de la lista definitiva por una maldita lesión antes del debut, apareció en la concentración. No fue a pedir nada; fue a darlo todo. A abrazar a sus hermanos de camiseta y a recordarles que, aunque no calce botines, empuja con ellos.

La emoción también tuvo tonada de compañerismo puro. Leonardo Balerdi, aquel que el destino dejó fuera de la lista definitiva por una maldita lesión antes del debut, apareció en la concentración. No fue a pedir nada; fue a darlo todo. A abrazar a sus hermanos de camiseta y a recordarles que, aunque no calce botines, empuja con ellos. Visitas con estirpe ganadora: Para sumarle mística a la tarde, Diego Simeone se hizo presente junto a su familia. El “Cholo”, un prócer de las batallas mundialistas, pasó a dejar su aliento y a contagiar ese fuego sagrado que a este plantel le sobra.

La calma antes de la tormenta

Mientras el sol caía y el Hard Rock Stadium de Miami empezaba a encender sus luces a lo lejos, el búnker argentino se convirtió en un refugio cargado de expectativa. Todos lo saben, desde el utilero hasta el propio Scaloni: a partir de este viernes no hay red. Se terminó la fase de grupos, los cálculos matemáticos y las segundas oportunidades. Un error te manda a casa; un acierto te acerca a la eternidad.

DIARIO HUARPE estuvo ahí, en exclusiva en el epicentro de esa tensa calma. Fuimos los únicos testigos de una jornada donde el campeón del mundo se humanizó, se recargó de amor y miró al frente. La Scaloneta ya dejó atrás Kansas. Ahora, con el corazón caliente, sabe que el verdadero Mundial empieza mañana.