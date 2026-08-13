Lionel Messi volvió a jugar después de la muerte de su papá, Jorge Messi, y aunque Inter Miami perdió 3-2 ante León de México y quedó eliminado de la Leagues Cup, una escena protagonizada por el argentino y un rival se llevó todas las miradas.

El rosarino comenzó el partido desde el banco e ingresó al comienzo del segundo tiempo. Durante una de las acciones del encuentro, Jhohan Romaña intentó marcarlo y terminó abrazándolo frente a todos.

El defensor colombiano protagonizó así uno de los momentos más emotivos de la jornada, en un partido marcado por el regreso de Messi después del duro momento familiar que atravesó.

La imagen del abrazo rápidamente se viralizó en las redes sociales y quedó como una de las postales del regreso del capitán argentino.

Inter Miami quedó eliminado

En lo deportivo, el regreso de Messi no alcanzó para evitar una nueva derrota de Inter Miami, que cayó 3-2 ante León por la tercera fecha de la Leagues Cup.

Dániel Pintér puso en ventaja a las Garzas, pero Daniel Arcila igualó para el conjunto mexicano. Yannick Bright volvió a adelantar a Inter Miami, aunque Juanpi Domínguez y nuevamente Arcila dieron vuelta el resultado.

Con esta derrota, Inter Miami sumó su segunda caída consecutiva y quedó eliminado en la fase de grupos del certamen.

Ahora, el equipo de Messi buscará recuperarse en la MLS cuando visite a Nashville SC, en un intento por dejar atrás un presente marcado por la eliminación y la reciente pérdida del padre del futbolista.