El accidente del helicóptero Bell 412 EP ocurrido este miércoles en Valle Fértil no solo conmocionó a San Juan. La tragedia también golpeó con fuerza a Córdoba, donde dos de las siete víctimas eran reconocidos brigadistas con una extensa trayectoria en el combate de incendios forestales y la formación de bomberos.

Se trata de Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, integrantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Ambos habían llegado a San Juan para participar de una capacitación destinada a fortalecer las tareas de combate de incendios con apoyo aéreo, una actividad que reunía a personal de distintas fuerzas de seguridad y organismos especializados.

Rodrigo Aimetta era oriundo de Villa María y desarrolló gran parte de su carrera como bombero voluntario en Villa Dolores. Posteriormente se radicó en Villa de las Rosas, donde continuó su labor y se desempeñó como instructor de la Agencia Federal de Emergencias. Además, ocupaba el cargo de técnico regional para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y tenía a su cargo el dictado de módulos teóricos y prácticos sobre combate de incendios con medios aéreos.

Rodrigo Aimetta era instructor de la AFE.

Andrés Bosch también era un reconocido brigadista de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Padre de dos hijos, había dedicado buena parte de su vida a la capacitación de personal especializado y a la coordinación de operativos para enfrentar incendios forestales en distintos puntos del país. Apenas un día antes del accidente había brindado una entrevista en la que explicaba el objetivo de la capacitación que estaban desarrollando en San Juan y destacaba la importancia de entrenar con medios aéreos para mejorar la respuesta ante emergencias.

Andrés Bosch, oriundo de Villa Dolores.

La muerte de ambos generó una profunda conmoción entre bomberos voluntarios, brigadistas y organismos de emergencia de Córdoba. Instituciones de Villa de las Rosas y otras localidades difundieron sentidos mensajes de despedida, en los que destacaron su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio. En uno de los comunicados los definieron como un verdadero "ejemplo de entrega", al recordar el legado que dejaron en la formación de nuevas generaciones de bomberos.

Bosch y Aimetta viajaban junto a Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; y el piloto Matías Valenzuela. Los siete perdieron la vida cuando el helicóptero Bell 412 EP se precipitó en una zona de difícil acceso de Valle Fértil.

Mientras avanzan las pericias para determinar las causas del accidente, el recuerdo de Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta quedó ligado a una trayectoria marcada por el servicio, la capacitación permanente y el compromiso con la protección de vidas y del ambiente frente a los incendios forestales.