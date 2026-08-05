El accidente sexual que sufrió Flor Vigna: "Se quedó adentro"

La cantante Flor Vigna generó una gran repercusión en el reality La Casa de los Famosos México al compartir una experiencia personal vivida. Durante una charla con sus compañeros, la artista y creadora de contenido para adultos reveló un accidente ocurrido durante un encuentro íntimo con un hombre cuya identidad no reveló. Según explicó la protagonista, la situación se desencadenó de forma inesperada.

"Hace poquito estuve saliendo con un chico que es muy bueno. Pero se me quedó el condón adentro", confesó Vigna frente a las cámaras. La bailarina brindó detalles sobre el contexto de ese momento y señaló que "fue muy gracioso porque no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Cuando estuvimos fue re lindo todo, yo estaba re feliz de que había podido acabar. Lo sentí como un logro de soltera". Sin embargo, la preocupación surgió al finalizar el acto.

En ese instante, la joven le preguntó a su pareja "¿Dónde está el preservativo?". Ante la desaparición del objeto, ambos iniciaron un rastreo exhaustivo en la habitación. El joven le sugirió que "yo lo busco en la cama y vos buscarlo en el baño", pero los esfuerzos iniciales no dieron resultado. La situación escaló cuando él intentó ayudarla físicamente a localizarlo.

En medio de la búsqueda, el hombre lanzó un comentario humorístico para descomprimir la tensión al decir "pará, acá lo encontré Ah, no, es el bebé que está pateando". Finalmente, el elemento fue hallado tras una revisión profunda. Vigna relató que "se me había metido muy en el fondo" y que incluso estaba "tipo acá (en la garganta)".

Tras el hallazgo, la pareja decidió tomar medidas de salud y debieron acudir a comprar la pastilla del día después para evitar consecuencias. A pesar de que el hombre "fue súper atento y todo", la participante admitió que ante el imprevisto "me re enloquecí". El video de su confesión sin filtros se volvió viral rápidamente en las plataformas digitales.