Los pacientes que utilizan cannabis medicinal elaborado en San Juan podrán acceder en las próximas semanas a una nueva presentación del producto. La empresa estatal Cannabis Medicinal Sociedad del Estado (Canme) aguarda la autorización final del Ministerio de Salud para comenzar a comercializar el aceite de CBD al 10% en envases de 30 mililitros, que estará disponible en unas 150 farmacias de la provincia.

Así lo confirmó el presidente de Canme, Gonzalo Campos a DIARIO HUARPE y explicó que el producto ya fue elaborado y que solo resta la aprobación administrativa para iniciar su distribución. "Los lotes ya los tenemos elaborados. Ya están en los frascos, ya están estuchados, está todo listo para que nos liberen y lo podamos colocar en la droguería y luego distribuirlo a las farmacias. Es solamente una cuestión administrativa", afirmó.

Campos explicó que la decisión de lanzar un envase de mayor capacidad surgió a partir de una necesidad detectada entre los pacientes que realizan tratamientos prolongados, especialmente quienes padecen epilepsia refractaria. "Un adulto con epilepsia refractaria necesita entre tres y cuatro envases de 10 mililitros por mes. Comprar cuatro frascos resulta incómodo y también mucho más caro. Pensamos este envase de 30 mililitros para aliviar el bolsillo del paciente", señaló.

Aunque el precio definitivo todavía no fue establecido, el titular de Canme adelantó que la nueva presentación costará un 20% menos que la competencia directa. En tanto, el envase de 10 mililitros que actualmente comercializa la empresa tiene un valor aproximado de $28.500, aunque ese monto se actualiza periódicamente.

La distribución continuará realizándose a través de la droguería Cofarm, el sistema implementado recientemente por la empresa estatal para ampliar el acceso al medicamento en toda la provincia. Gracias a ese convenio, el aceite de cannabis medicinal podrá adquirirse en alrededor de 150 farmacias distribuidas en distintos departamentos.

De esta manera, Canme busca ampliar el acceso al cannabis medicinal con una presentación pensada para quienes requieren tratamientos prolongados y un menor costo mensual.

La OSP mantendrá la cobertura

El presidente de Canme también confirmó que el nuevo envase de 30 mililitros será incorporado al vademécum de la Obra Social Provincia (OSP), por lo que contará con la misma cobertura que actualmente tiene la presentación de 10 mililitros.