El ácido palito de Wanda Nara para Maxi López y Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a ser el centro de atención mediática tras lanzar una frase picante en MasterChef Celebrity que apuntó directamente a sus exesposos, Maxi López y Mauro Icardi. Todo comenzó durante una conversación distendida con Julieta Poggio, quien le contaba sobre su noviazgo actual con Fabrizio Maida bajo la modalidad de pareja abierta. La conductora del ciclo de Telefe indagó sobre los detalles del acuerdo sentimental de la exparticipante de Gran Hermano y preguntó si ese pacto se terminaba al momento de pasar por el altar.

Ante la explicación de Julieta Poggio sobre cómo algunas parejas formales mantienen la libertad afectiva, la empresaria aprovechó la oportunidad para soltar una ironía sobre su propio pasado sentimental. "Amo, creo que también tuve en una época casamiento abierto solo que no me había enterado", disparó la conductora entre risas y sin dar más precisiones. De esa manera sutil pero directa, dejó entrever los engaños que sufrió durante sus matrimonios anteriores.

La charla continuó con las reflexiones de la joven invitada sobre el matrimonio convencional. Julieta Poggio confesó que no sueña con casarse formalmente porque no siente que un papel defina una relación, aunque admitió que le gustaría hacer una fiesta en la playa con vestido blanco. Además, reafirmó su gusto por la libertad de su noviazgo actual al asegurar "por ahora sí, me gusta mucho chapar", mientras la conductora escuchaba con atención cada una de sus confesiones en pleno programa.