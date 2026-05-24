La tarde del sábado se vio marcada por un importante caos vehicular en una de las zonas más transitadas del Gran San Juan. Un camión con semirremolque protagonizó un fuerte siniestro vial sobre Ruta Nacional 40, a la altura del cruce con avenida de Circunvalación Sur, luego de que el acoplado quedara atravesado sobre la calzada y fuera impactado por un automóvil.

De acuerdo con las primeras versiones, tanto el transporte de carga como un Peugeot 405 circulaban en sentido sur-norte cuando ocurrió el incidente. Por motivos que todavía son investigados, el semirremolque se desprendió o perdió estabilidad y terminó ocupando gran parte de la ruta.

Sin margen para maniobrar, el conductor del auto terminó chocando contra la estructura del acoplado. El impacto provocó importantes daños materiales y obligó a interrumpir totalmente la circulación durante varios minutos.

La situación generó extensas demoras en la zona y largas filas de vehículos que intentaban atravesar el sector. Según testigos, la congestión vehicular se extendió por más de 200 metros.

Personal policial y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para desviar la circulación, asistir a los involucrados y realizar las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas de gravedad, aunque el episodio provocó complicaciones en uno de los principales corredores viales de San Juan durante gran parte de la tarde.