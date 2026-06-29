El acuerdo de Florencia Peña y la mamá de Messi tras el escándalo

Florencia Peña busca cerrar un capítulo complejo tras la difusión de una noticia falsa sobre el entorno de Lionel Messi. El 18 de junio de 2026, la conductora informó erróneamente sobre la salud del padre del futbolista durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA. Tras perder su puesto en Luzu TV y distanciarse de Nico Occhiato, la actriz inició gestiones legales y personales para remediar la situación.

En el ámbito profesional, su abogado negocia los términos económicos de su salida de la productora. Según el periodista Guido Záffora, “Hay un acuerdo económico. El abogado de Florencia Peña habló con alguien de Luzu, no con Nico. Florencia y Nico no se comunicaron nunca más después del episodio de Messi”.

Respecto a las versiones sobre el monto del arreglo, el panelista detalló que “Hoy hubo una llamada y me dicen que hay buena disposición de las dos partes. A mí no me hablan de esa cifra que se corrió (de 200 millones de pesos)”.

En el plano personal, el vínculo con la familia del capitán de la Selección Argentina entró en una etapa de reconciliación. Záffora reveló un nuevo acercamiento y anticipó una reunión presencial en Santa Fe.

“Florencia Peña volvió a hablar con Celia Messi. Ella está haciendo la obra Las hijas y uno de los puntos de la gira es Rosario. Ese café que Celia le prometió a Florencia se va a hacer en Rosario, si en ese momento Celia está allá”, aseguró el cronista. La actriz ya se había comunicado previamente con Celia Cuccittini vía WhatsApp para pedir disculpas por el error cometido al aire.