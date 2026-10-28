El acuerdo de la China Suárez y Benjamín Vicuña para terminar con su guerra

La China Suárez y Benjamín Vicuña lograron destrabar el conflicto por la escolaridad de sus hijos Magnolia y Amancio. Tras semanas de tensión debido a la falta de asistencia regular al colegio luego de su regreso desde Turquía, la situación comenzó a normalizarse gracias a una gestión clave. Los menores retomarán sus estudios en el tradicional colegio Los Robles de la localidad bonaerense de Pilar.

La problemática se originó cuando la familia regresó a la Argentina y los niños quedaron sin escolarización formal. Ese escenario provocó un fuerte malestar en el actor chileno, quien llegó a evaluar medidas legales con letrados para garantizar la educación. Juan Etchegoyen reveló el accionar del padre al decir que "está hablando con sus abogados, incluso habría contratado a un nuevo equipo de abogados, específicamente con la misión de que sus hijos vuelvan al colegio".

En medio de los rumores, Natalie Weber confirmó en televisión que la actriz ya realizó los trámites correspondientes para la reincorporación de los chicos en el establecimiento de Pilar. Además, la panelista dio detalles del presente escolar y afirmó que "anotó a sus hijos nuevamente en el colegio que concurrían antes de irse a Turquía". Con esta decisión sobre la mesa, la misma fuente dio un dato certero de la integración y agregó que "ya habló en el chat de madres".

Durante el período en el cual los niños no concurrieron a una institución formal, recibieron acompañamiento pedagógico dentro de su hogar para no atrasarse en sus contenidos. Según explicó la panelista sobre esos meses previos de educación en la vivienda familiar, "estuvieron con maestra particular, igual, en la casa de los sueños todos estos meses". De esta manera, el conflicto familiar quedó oficialmente descomprimido y los menores volverán a las aulas.