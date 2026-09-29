El acuerdo de Luis Miguel que confirma su gira mundial 2027: ¿Cuándo llegará a la Agentina?

El Sol de México ya tiene todo listo para encarar un nuevo desafío sobre los escenarios internacionales. La novedad fue confirmada por Fenix Entertainment a través de un comunicado donde expresaron la alegría por continuar el trabajo conjunto con el ídolo.

Luis Miguel y Fenix Entertainment anuncian su alianza para llevar adelante la gira mundial 2027, dando continuidad al exitoso tour 2023-2024 que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo, señalaron desde la productora para dar inicio a la gran expectativa global.

Esta nueva serie de conciertos abarcará importantes mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros destinos del resto del planeta. Si bien todavía no publicaron los días específicos de los shows, la producción remarcó que los anuncios sobre ventas de entradas, precios que podrían arrancar en 50000 pesos y lugares de presentación se harán de forma paulatina. Toda la información oficial será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment, confirmaron para tranquilidad de sus fanáticos.

El público argentino espera con ansias el anuncio del tramo local para organizar su presupuesto e ir juntando los 100000 pesos que se estiman para los sectores principales. Tras haber convocado multitudes en sus presentaciones previas con recaudaciones millonarias de 200000000 de dólares, la estrella latina proyecta superar todas las marcas históricas con esta propuesta en vivo.