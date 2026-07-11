El acuerdo secreto de Occhiato y Flor Peña para evitar pagar millones

La relación entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato experimentó un giro tras el periodo de máxima tensión vivido en Luzu TV luego del escándalo vinculado a la familia Messi. Según trascendió en el programa Lape Club Social, ambas partes lograron un entendimiento que evitó el avance de una demanda judicial. Esta acción legal, de acuerdo a las estimaciones del abogado Fernando Burlando, podría haber alcanzado los 750 millones de pesos, cifra que equivale a unos 500 mil dólares.

El origen de la disputa se remonta al momento en que la conductora difundió una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi en pleno desarrollo del Mundial. Este hecho provocó la desvinculación inmediata de la actriz y generó una fuerte polémica mediática acompañada por la amenaza de acciones legales.

El periodista Luis Bremer aportó detalles sobre la resolución del conflicto y señaló que "Hay paz, hubo un mediador que fue Alejandro Marley, que intentó acercar posiciones. Occhiato aceptó un nuevo contacto con Flor Peña por las tendencias en las redes, que al principio era todo contra la actriz, pero al transcurrir el tiempo eso fue cambiando".

Respecto a la comunicación entre los involucrados, se supo que no fue sencilla desde el comienzo. Sobre el diálogo entre Peña y Occhiato, Bremer explicó que "Él aceptó la llamada, la primera no fue en buenos términos, en la segunda hablaron bien". A pesar de que el contrato previo todavía no se ha disuelto, el escenario actual muestra una apertura diferente entre los protagonistas.

En cuanto a lo que vendrá, el clima de buen diálogo abre puertas para proyectos futuros. Al ser consultado sobre el posible retorno del ciclo que encabezaban Marley y Florencia Peña, el periodista reveló que "Todavía no se diluyó el contrato preexistente, la posición hoy es distinta, hay un buen diálogo, yo pregunté si podría volver el programa de Marley y Flor Peña con la misma conducción y me dijeron, ‘no, tal vez antes’, osea durante el MUNDIAL".