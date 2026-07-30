La investigación por el femicidio ocurrido este jueves en Chimbas incorporó un nuevo elemento que podría resultar clave para reconstruir el móvil del crimen. El fiscal de la causa, Iván Grassi, confirmó que Matías Ezequiel Marín, señalado como el principal sospechoso y actualmente prófugo, había sido notificado apenas 24 horas antes de una orden de restricción de acercamiento dictada en favor de la víctima.

La medida había sido dispuesta luego de que la mujer presentara una denuncia por violencia de género. Ambos tenían un hijo en común y, según la investigación, se encontraban separados.

Ahora, los investigadores intentan establecer si esa resolución judicial fue el hecho que desencadenó el ataque fatal.

La hipótesis que analiza la Fiscalía

Grassi explicó que la información fue aportada por la Unidad Fiscal CAVIG y que la víctima llevaba consigo la documentación correspondiente a la medida de protección.

"Desde la UFI CAVIG me informaron que él habría sido notificado en el día de ayer y la mujer tenía consigo la documentación. Estamos investigando si ese fue el disparador de esta acción por su parte", señaló el fiscal.

La Justicia considera esa posibilidad como una de las principales líneas investigativas, aunque aclaró que todavía se trabaja para reunir todas las pruebas que permitan confirmar la secuencia de los hechos.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la hipótesis preliminar, Marín interceptó a la mujer cuando circulaba en motocicleta por Avenida Costanera, en Chimbas.

Los investigadores sostienen que el sospechoso la persiguió en un automóvil blanco, la embistió para hacerla caer y luego la atacó con un arma blanca.

Además, la Fiscalía no descarta que durante el ataque también se hayan efectuado disparos con un arma de fuego antes de que el agresor escapara del lugar a pie. La víctima, que trabajaba en el ámbito de la salud, falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El testimonio clave de un penitenciario

Entre las pruebas incorporadas a la causa figura la declaración de un agente del Servicio Penitenciario que circulaba por la zona al momento del ataque.

El hombre aseguró haber escuchado los pedidos de auxilio de la víctima y luego varias detonaciones, por lo que se acercó para asistirla. "El testigo era un penitenciario que estaba circulando en moto por la zona. Él fue quien escuchó los gritos de auxilio de la víctima y refirió que oyó detonaciones", explicó Grassi.

El fiscal indicó además que el médico legista constató lesiones cortopunzantes compatibles con un arma blanca, elemento que aún no fue localizado por los investigadores.

Continúa la búsqueda del sospechoso

Mientras avanza la investigación, la Policía de San Juan mantiene un amplio operativo para localizar a Matías Ezequiel Marín.

Los efectivos realizan allanamientos en distintos domicilios vinculados al acusado, rastrillajes en zonas rurales y análisis de cámaras de seguridad que podrían haber registrado parte de la persecución y el ataque.

La causa busca reconstruir con precisión los últimos movimientos del sospechoso y determinar si la reciente notificación de la restricción perimetral fue el factor que motivó el femicidio.