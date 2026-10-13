Los médicos confirmaron este martes que el papa León XIV tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno que fue identificado durante la operación realizada en el Policlínico Gemelli de Roma. El diagnóstico se estableció mediante el análisis del tejido extraído durante la intervención.

Para retirar completamente la lesión, el equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. La cirugía duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones.

El adenocarcinoma pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y puede desarrollarse en las zonas externas del órgano. En algunos casos puede avanzar sin síntomas evidentes y ser descubierto durante controles realizados por otros motivos, como ocurrió con el nódulo detectado al pontífice.

Tras la intervención, León XIV despertó con normalidad, permaneció un breve período bajo observación y regresó a su habitación en la décima planta del Hospital Gemelli.

Cómo confirmaron el tumor

Los estudios previos habían permitido detectar un pequeño nódulo pulmonar, pero el diagnóstico definitivo recién pudo conocerse después de analizar el tejido durante la operación.

El examen histológico confirmó la presencia de células correspondientes a un adenocarcinoma pulmonar. Este procedimiento permite establecer la naturaleza de una lesión y definir con mayor precisión los pasos médicos posteriores.

Una especialista consultada tras conocerse el diagnóstico señaló que la lesión era de unos 3 milímetros y destacó que se encontraba circunscripta. La necesidad de tratamientos complementarios dependerá ahora de determinar si existe compromiso de ganglios linfáticos o de otras estructuras.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar

El adenocarcinoma es uno de los tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Puede originarse en las células glandulares y suele localizarse en sectores periféricos del pulmón.

Su tratamiento depende de factores como el tamaño, la ubicación y la extensión del tumor, además del estado general del paciente. Cuando permanece localizado, la cirugía puede ser una de las principales alternativas.

En el caso del Papa, los médicos realizaron una lobectomía, procedimiento mediante el cual se retira un lóbulo completo del pulmón.

Cómo sigue la salud del Papa

León XIV permanecerá internado mientras avanza su recuperación. El Vaticano informó que la operación fue exitosa y que no hubo complicaciones durante el procedimiento.

Por el momento, la Santa Sede no confirmó que el pontífice deba someterse a quimioterapia u otro tratamiento complementario. Esa decisión dependerá de los estudios posteriores y de la evolución del cuadro.